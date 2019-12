Premiér P. Pellegrini odmieta, že by si príplatkami kupoval policajtov

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini počas mimoriadneho zasadnutia vlády SR v Bratislave 28. novembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) trvá na tom, že si svojím vystúpením na konferencii policajtov nekupoval ich hlasy. V reakcii na slová predsedu OĽaNO Igora Matoviča uviedol, že išlo o verejný prejav, teda jeho tvrdenia neboli tajné.Podľa Pellegriniho išlo o verejné stretnutie s policajnými odborovými organizáciami z celého Slovenska, kde bolo viacero médií a každý si mohol robiť záznam. Odmieta, že by hovoril niečo tajné, z čoho by sa mala robiť senzácia.," povedal Pellegrini v pondelok novinárom s tým, že ide o štandardné vyjadrenie, ktoré používa aj pri iných sociálnych opatreniach.Premiér na nahrávke hovorí o príplatkoch pre policajtov, hasičov a záchranárov horskej služby vo výške 120 eur, respektíve 160 eur pre policajtov v Bratislavskom a Trnavskom kraji.Rozhodnutie o zvýšení osobného príplatku podľa Pellegriniho slov nie je jednorazové, má platiť dlhodobo, už od prvého decembra tohto roku. "" povedal v nahrávke.Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii označil premiérové slová za snahu kupovať si policajtov s tým, že by mohlo ísť o volebnú korupciu. Avizoval podnet na štátnu volebnú komisiu.Obvinenia o kupovaní poslancov v pondelok odmietol aj predseda Odborového zväzu polície v SR Viktor Kiss. Zvyšovanie platov oznámil premiér podľa Kissa na kongrese policajtov, ktorý sa konal 6. a 7. novembra. Premiér podľa neho nikoho nežiadal, aby vo voľbách podporil jeho alebo určitú stranu.