FIFA by chcela na olympijských hrách v Tokiu vyskúšať novinku v striedaní hráčov

Priestor na testovanie

Deti nemôžu hlavičkovať

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) by na olympijskom turnaji v japonskom Tokiu mohla vyskúšať jednu novinku. Ako informoval prezident FIFA Gianni Infantino, tréneri pravdepodobne budú môcť využiť jedno striedanie navyše pri hráčoch s podozrením na otras mozgu.Cieľom tejto novinky bude predchádzať vážnejším problémom pri poraneniach hlavy.Šéf svetového futbalu v sobotu predloží tento návrh Rade medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB) v Severnom Írsku na výročnom zasadnutí tohto orgánu, ktorý má vo svojej kompetencii zmeny futbalových pravidiel."Musíme prediskutovať túto záležitosť a ak zaujme, príde k skúške. Osobne som viac naklonený pevnému počtu striedaní v porovnaní s podmienenými, ale ide len o môj pohľad," zhodnotil Infantino."Ak niečo také chceme zaviesť, máme priestor na testovanie napríklad počas olympiády. Tam uvidíme, čo to so sebou prinesie," doplnil.Návrhy v tomto smere hovoria, že na vyšetrenie hráčov a odsúhlasenie striedania navyše bude potrebný čas tri ať desať minút. Aktuálne mužstvá môžu striedať trikrát v riadnom hracom čase."Zdravie hráčov je nad všetkým ostatným. Ak umožníme tímom striedať, tak to dáva zmysel. Mali by sme si to skúsiť a uvidíme. Musíme však chrániť hráčov," pokračoval prezident FIFA.Štúdia škótskych odborníkov zverejnená v roku 2019 odhalila, že profesionálni futbalisti síce v porovnaní s bežnou populáciou zomierajú menej často na rakovinu či problémy so srdcom, no častejšie na poranenia hlavy.Reakciou na túto štúdiu bolo, že deti do 12 rokov v Anglicku, Škótsku a Severnom Írsku majú zakázané hlavičkovanie počas tréningov. "Berieme to veľmi vážne," dodal Infantino.Pri hlasovaní o prípadných zmenách má FIFA štyri z ôsmich hlasov, ďalšie štyri patria zástupcom futbalových asociácií v Anglicku, Severnom Írsku, Škótsku a Walese. Na odsúhlasenie zmien je potrebných aspoň šesť hlasov.