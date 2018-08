FIFA dala ultimátum Nigérii a Ghane

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 14. augusta (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) dala Nigérii a Ghane poslednú šancu vyhnúť sa sankciám, ktoré im hrozia pre vonkajšie zasahovanie do fungovania národných zväzov.FIFA v utorok uviedla, že sídlo Nigérijskej futbalovej federácie (NFF) sa musí vrátiť do rúk právoplatne zvoleného vedenia do budúceho pondelka, v opačnom prípade vylúči krajinu z medzinárodných súťaží.Skupina okolo Chrisa Giwu, ktorý dostal v roku 2016 suspendáciu na päť rokov od FIFA i NFF, prevzala sídlo federácie v čase, keď bol prezident Amaju Pinnick na MS v Rusku. NFF tvrdí, že túto skupinu odstránila, keď koncom júla zasiahla v sídle zväzu polícia, no podľa FIFA Pinnick ešte stále nemá plnú kontrolu.Ghana má čas do 27. augusta, aby zrušila nariadenie súdu, ktoré rozpustilo národnú futbalovú asociáciu (GFA). Vláda krajiny sa rozhodla rozpustiť GFA po obvineniach z rozsiahlej korupcie, ktorý odkryl tajný dokument. FIFA zakazuje vládam miešať sa do chodu futbalových organizácií.Ghanský novinár nafilmoval bývalého prezidenta GFA a člena Rady FIFA Kwesiho Nyantakyiho, ako údajne prijal peňažný dar 65.000 amerických dolárov. Nyantakyi následne rezignoval na svoje futbalové funkcie a vyšetruje ho FIFA. Informovala o tom agentúra AP.