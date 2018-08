Bakayoko na hosťovanie z Chelsea do AC Miláno

Hráč Giulio Donati (vpravo) a vľavo Tiémoué Bakayoko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 14. augusta (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno získal na hosťovanie do konca sezóny Francúza Tiémouého Bakayoka z FC Chelsea. Miláno za hosťovanie zaplatilo päť miliónov eur a v zmluve má aj opciu na trvalý prestup údajne za ďalších 40 miliónov.Dvadsaťtriročný defenzívny stredopoliar prišiel do londýnskeho klubu vlani v lete z AS Monaco tiež za 40 miliónov eur. V uplynulej sezóne odohral za Chelsea 43 duelov, strelil tri góly a na ďalšie tri prihral. Informovala o tom agentúra DPA.