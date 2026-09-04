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04. septembra 2026
FIFA odmieta obvinenia UEFA ohľadom plánu predaja podielov na MS
Tagy: MS vo futbale 2026
FIFA a UEFA si vymieňajú právne výzvy po kontroverznom návrhu na investorov v MS vo futbale. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obvinila Európsku futbalovú úniu (UEFA) z "očierňovacej ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - FIFA a UEFA si vymieňajú právne výzvy po kontroverznom návrhu na investorov v MS vo futbale.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obvinila Európsku futbalovú úniu (UEFA) z "očierňovacej kampane" a "následného hľadania" po tom, čo UEFA požiadala americké súdy o sprístupnenie dokumentov týkajúcich sa neúspešného plánu predaja podielov na majstrovstvách sveta.
Náročný plán FIFA prezentovaný v júli, ktorý mal umožniť predaj podielov v MS investorom, vyvolal obrovskú negatívnu reakciu v športovom prostredí. UEFA dokonca pohrozila bojkotom MS, pokiaľ plán nebude stiahnutý. V reakcii na to FIFA svoje plány rýchlo stiahla, no UEFA pripravuje možné právne kroky proti prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi pre údajné "trestné zlé riadenie".
Minulý týždeň UEFA podala v troch amerických štátoch žiadosti o sprístupnenie dokumentov od FIFA a jej partnerov, vrátane potenciálneho hlavného investora Joshua Kushnera a jeho spoločnosti Thrive Capital. Ak by UEFA získala tieto dokumenty, plánuje podať žalobu vo Švajčiarsku, kde verí, že prípad bude mať potrebné predpoklady na riešenie pred súdom.
FIFA však rázne odmietla a požiadala americké súdy o povolenie oponovať týmto žiadostiam. "Tieto žiadosti sú prezentované ako právne dokumenty, no v skutočnosti ide o tlačové správy podporujúce očierňovaciu kampaň UEFA voči FIFA a jej vedeniu," uvádza FIFA.
FIFA ďalej tvrdí, že UEFA nemá právo požadovať interné dokumenty FIFA, keďže vo Švajčiarsku ani inde neprebiehajú žiadne trestné konania. Ak by takéto konania existovali, UEFA by podľa FIFA nemala oprávnenie, pretože neutrpela žiadnu finančnú škodu.
FIFA tiež obviňuje UEFA, že obchádza švajčiarske súdy a požaduje prístup priamo od amerických súdov. Sprístupnenie dokumentov, vrátane korešpondencie s Infantinom a ďalšími menovanými osobami z FIFA, by podľa FIFA ohrozilo jej záujmy a prezradilo citlivé informácie.
UEFA otvorene vyjadrila svoj záujem o odvolanie Infantina, ktorý mal nádej na znovuzvolenie na štvrté a zároveň posledné funkčné obdobie v marci 2027. UEFA tento plán označila ako "temný, nepriehľadný zákulisný obchod". Podporu tomuto postoju našla aj u konfederácií CONCACAF a AFC, ktorých vedenia podporujú zmenu v čele FIFA.
Prezident CONCACAF Victor Montagliani je považovaný za najpravdepodobnejšieho uchádzača o post prezidenta FIFA, zatiaľ čo prezident UEFA Aleksander Čeferin sa vyjadril, že nebude kandidovať. Tieto tri konfederácie v auguste spoločne vyzvali na skončenie podľa nich nesprávneho vedenia FIFA, zdôrazňujúc, že futbal by mal byť spravovaný ako inštitúcia slúžiaca športu, nie ako nástroj individuálnej moci.
FIFA tieto tvrdenia opakovane odmieta a v dokumentoch zhrnula: "Táto žiadosť je ďalším krokom v očierňovacej kampani UEFA proti FIFA a jej vedeniu."
Zdroj: SITA.sk - FIFA odmieta obvinenia UEFA ohľadom plánu predaja podielov na MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obvinila Európsku futbalovú úniu (UEFA) z "očierňovacej kampane" a "následného hľadania" po tom, čo UEFA požiadala americké súdy o sprístupnenie dokumentov týkajúcich sa neúspešného plánu predaja podielov na majstrovstvách sveta.
Náročný plán FIFA prezentovaný v júli, ktorý mal umožniť predaj podielov v MS investorom, vyvolal obrovskú negatívnu reakciu v športovom prostredí. UEFA dokonca pohrozila bojkotom MS, pokiaľ plán nebude stiahnutý. V reakcii na to FIFA svoje plány rýchlo stiahla, no UEFA pripravuje možné právne kroky proti prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi pre údajné "trestné zlé riadenie".
Minulý týždeň UEFA podala v troch amerických štátoch žiadosti o sprístupnenie dokumentov od FIFA a jej partnerov, vrátane potenciálneho hlavného investora Joshua Kushnera a jeho spoločnosti Thrive Capital. Ak by UEFA získala tieto dokumenty, plánuje podať žalobu vo Švajčiarsku, kde verí, že prípad bude mať potrebné predpoklady na riešenie pred súdom.
FIFA však rázne odmietla a požiadala americké súdy o povolenie oponovať týmto žiadostiam. "Tieto žiadosti sú prezentované ako právne dokumenty, no v skutočnosti ide o tlačové správy podporujúce očierňovaciu kampaň UEFA voči FIFA a jej vedeniu," uvádza FIFA.
FIFA ďalej tvrdí, že UEFA nemá právo požadovať interné dokumenty FIFA, keďže vo Švajčiarsku ani inde neprebiehajú žiadne trestné konania. Ak by takéto konania existovali, UEFA by podľa FIFA nemala oprávnenie, pretože neutrpela žiadnu finančnú škodu.
FIFA tiež obviňuje UEFA, že obchádza švajčiarske súdy a požaduje prístup priamo od amerických súdov. Sprístupnenie dokumentov, vrátane korešpondencie s Infantinom a ďalšími menovanými osobami z FIFA, by podľa FIFA ohrozilo jej záujmy a prezradilo citlivé informácie.
UEFA otvorene vyjadrila svoj záujem o odvolanie Infantina, ktorý mal nádej na znovuzvolenie na štvrté a zároveň posledné funkčné obdobie v marci 2027. UEFA tento plán označila ako "temný, nepriehľadný zákulisný obchod". Podporu tomuto postoju našla aj u konfederácií CONCACAF a AFC, ktorých vedenia podporujú zmenu v čele FIFA.
Prezident CONCACAF Victor Montagliani je považovaný za najpravdepodobnejšieho uchádzača o post prezidenta FIFA, zatiaľ čo prezident UEFA Aleksander Čeferin sa vyjadril, že nebude kandidovať. Tieto tri konfederácie v auguste spoločne vyzvali na skončenie podľa nich nesprávneho vedenia FIFA, zdôrazňujúc, že futbal by mal byť spravovaný ako inštitúcia slúžiaca športu, nie ako nástroj individuálnej moci.
FIFA tieto tvrdenia opakovane odmieta a v dokumentoch zhrnula: "Táto žiadosť je ďalším krokom v očierňovacej kampani UEFA proti FIFA a jej vedeniu."
Zdroj: SITA.sk - FIFA odmieta obvinenia UEFA ohľadom plánu predaja podielov na MS © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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