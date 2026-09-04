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04. septembra 2026
Nemec by mal dostať veľkú porciu minút na ľade, klub mu verí. V Calgary si zahrá aj s Pospíšilom či Honzekom
Neželá si, aby niekoho zaskakoval iba v prípade zranenia, ale potrebuje väčšiu úlohu v mužstve. Nová sezóna a nová výzva. Šimon Nemec sa premiérovo v kariére predstaví v inom drese NHL tímu než ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Neželá si, aby niekoho zaskakoval iba v prípade zranenia, ale potrebuje väčšiu úlohu v mužstve.
Nová sezóna a nová výzva. Šimon Nemec sa premiérovo v kariére predstaví v inom drese NHL tímu než New Jersey Devils, keďže prestúpil do Calgary Flames.
V kanadskom klube sa stretne po boku dvojice Slovákov Samuela Honzeka a Martina Pospíšila. Môžeme to nazývať akousi ekipou, takéto niečo si rodáci spod Tatier už dlhší čas nepamätajú.
Flames s ním počítajú ako jedným z kľúčových obrancov, ktorý môže hrať viac ako 22 minút na zápas a na ľad chodiť v dôležitých momentoch duelu - vrátane presiloviek.
"Chcem sa stať lídrom obrany," smelo vyhlásil 22-ročný rodák z Liptova pre slovenskú verziu webu NHL. Zmluvu má na 5 rokov za 36,25 milióna dolárov, čo je približne 31 200 375 eur.
"Chcel by som podávať konzistentné výkony. Nie, aby som mal jeden skvelý zápas a po ňom jeden zlý. V New Jersey som vždy mal sériu niekoľkých súbojov, ale teraz by som to chcel nastaviť tak, aby to bolo na každodennej báze. Chcel by som cítiť dôveru vedenia, trénerov aj všetkých ostatných, aby som sa mohol sústrediť na hokej a neriešil veci ako svoju pozíciu. V New Jersey to v tomto smere nebolo stopercentné. Teraz cítim, že by to mohla byť nová kapitola mojej kariéry," teší sa Nemec.
"Je jasné, že prídu aj nejaké horšie stretnutia, ale nesmie sa to stávať často. Nechcem, aby som mal v sezóne veľké výkyvy. Chcel by som nájsť správny balans medzi ofenzívou a defenzívou, na to sa sústredím," smelo vyhlásil.
Teší sa na veľkú porciu minutáže na ľade - to aj chce. "Keď som v minulej sezóne dostal veľa minút, tak som hral svoj najlepší hokej. Budú veľké minúty a ja mám byť jedným z chlapcov, ktorí ich zaplnia," ozrejmil slovenský obranca.
Neželá si, aby niekoho zaskakoval iba v prípade zranenia, ale potrebuje väčšiu úlohu v mužstve. "Presne to hralo najväčší moment v mojej túžbe ísť niekam, kde dostanem väčšiu príležitosť."
V reprezentácii mu kouči veria, čas na ľade mal takmer 25 minút za zápas. "Na olympiáde sa hral najlepší hokej. Nastupoval som proti najlepším hráčom na svete a myslím si, že som sa nestratil. Rovnako ako celý náš tím, skončili sme štvrtí a bol to pre nás veľký úspech. Takže to určite pomohlo posilniť sebavedomie nielen mne, ale aj všetkým ostatným chalanom."
Veľkou výzvou nebude len formát s 84 duelmi v základnej časti, ale aj štyri merania síl s Edmontom Oilers na čele s Connorom McDavidadom a Leonom Draisaitlom. Pre Nemca to bude náročné, ale teší sa na to. "Vždy chcete hrať proti najlepším a ukázať, že na to máte."
Pravdepodobne nebude bývať blízko Pospíšila či Honzeka, no stále je to len desať minút autom. "Je super, že sú tam obaja. Teraz v lete sme to ešte veľmi nepreberali, pretože sa každý snažil stráviť čas skôr s rodinou. Ja som trénoval doma na Slovensku, Samo už bol v Calgary a s Martinom som bol raz na ľade," priblížil Nemec.
Ako vníma to, že budú traja Slováci v rovnakom klube NHL? "Mám s niečím podobným skúsenosti z New Jersey, kde boli pred dvomi rokmi traja Česi a bolo to úžasné. Chodili sme spolu na večere, trávili sme spolu čas na cestách a užili sme si veľa zábavy aj mimo hokeja. Niekedy toho už bolo príliš, ale bolo to super. Takže sa na chalanov veľmi teším. Navyše idem do nového tímu a je skvelé v ňom niekoho dopredu poznať. Bude to veľká pomoc," dodal perspektívny obranca.
Zdroj: SITA.sk - Nemec by mal dostať veľkú porciu minút na ľade, klub mu verí. V Calgary si zahrá aj s Pospíšilom či Honzekom © SITA Všetky práva vyhradené.
Nová sezóna a nová výzva. Šimon Nemec sa premiérovo v kariére predstaví v inom drese NHL tímu než New Jersey Devils, keďže prestúpil do Calgary Flames.
V kanadskom klube sa stretne po boku dvojice Slovákov Samuela Honzeka a Martina Pospíšila. Môžeme to nazývať akousi ekipou, takéto niečo si rodáci spod Tatier už dlhší čas nepamätajú.
Flames s ním počítajú ako jedným z kľúčových obrancov, ktorý môže hrať viac ako 22 minút na zápas a na ľad chodiť v dôležitých momentoch duelu - vrátane presiloviek.
Nová kapitola bez výkyvov
"Chcem sa stať lídrom obrany," smelo vyhlásil 22-ročný rodák z Liptova pre slovenskú verziu webu NHL. Zmluvu má na 5 rokov za 36,25 milióna dolárov, čo je približne 31 200 375 eur.
"Chcel by som podávať konzistentné výkony. Nie, aby som mal jeden skvelý zápas a po ňom jeden zlý. V New Jersey som vždy mal sériu niekoľkých súbojov, ale teraz by som to chcel nastaviť tak, aby to bolo na každodennej báze. Chcel by som cítiť dôveru vedenia, trénerov aj všetkých ostatných, aby som sa mohol sústrediť na hokej a neriešil veci ako svoju pozíciu. V New Jersey to v tomto smere nebolo stopercentné. Teraz cítim, že by to mohla byť nová kapitola mojej kariéry," teší sa Nemec.
"Je jasné, že prídu aj nejaké horšie stretnutia, ale nesmie sa to stávať často. Nechcem, aby som mal v sezóne veľké výkyvy. Chcel by som nájsť správny balans medzi ofenzívou a defenzívou, na to sa sústredím," smelo vyhlásil.
Olympiáda mu zvýšila sebavedomie
Teší sa na veľkú porciu minutáže na ľade - to aj chce. "Keď som v minulej sezóne dostal veľa minút, tak som hral svoj najlepší hokej. Budú veľké minúty a ja mám byť jedným z chlapcov, ktorí ich zaplnia," ozrejmil slovenský obranca.
Neželá si, aby niekoho zaskakoval iba v prípade zranenia, ale potrebuje väčšiu úlohu v mužstve. "Presne to hralo najväčší moment v mojej túžbe ísť niekam, kde dostanem väčšiu príležitosť."
V reprezentácii mu kouči veria, čas na ľade mal takmer 25 minút za zápas. "Na olympiáde sa hral najlepší hokej. Nastupoval som proti najlepším hráčom na svete a myslím si, že som sa nestratil. Rovnako ako celý náš tím, skončili sme štvrtí a bol to pre nás veľký úspech. Takže to určite pomohlo posilniť sebavedomie nielen mne, ale aj všetkým ostatným chalanom."
Pomoc od krajanov
Veľkou výzvou nebude len formát s 84 duelmi v základnej časti, ale aj štyri merania síl s Edmontom Oilers na čele s Connorom McDavidadom a Leonom Draisaitlom. Pre Nemca to bude náročné, ale teší sa na to. "Vždy chcete hrať proti najlepším a ukázať, že na to máte."
Pravdepodobne nebude bývať blízko Pospíšila či Honzeka, no stále je to len desať minút autom. "Je super, že sú tam obaja. Teraz v lete sme to ešte veľmi nepreberali, pretože sa každý snažil stráviť čas skôr s rodinou. Ja som trénoval doma na Slovensku, Samo už bol v Calgary a s Martinom som bol raz na ľade," priblížil Nemec.
Ako vníma to, že budú traja Slováci v rovnakom klube NHL? "Mám s niečím podobným skúsenosti z New Jersey, kde boli pred dvomi rokmi traja Česi a bolo to úžasné. Chodili sme spolu na večere, trávili sme spolu čas na cestách a užili sme si veľa zábavy aj mimo hokeja. Niekedy toho už bolo príliš, ale bolo to super. Takže sa na chalanov veľmi teším. Navyše idem do nového tímu a je skvelé v ňom niekoho dopredu poznať. Bude to veľká pomoc," dodal perspektívny obranca.
Zdroj: SITA.sk - Nemec by mal dostať veľkú porciu minút na ľade, klub mu verí. V Calgary si zahrá aj s Pospíšilom či Honzekom © SITA Všetky práva vyhradené.
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