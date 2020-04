FIFA posunula vekový limit hráčov pre budúcoročné OH v Tokiu, vydýchli si hlavne Mexičania

Letná olympiáda sa presunula o rok

Problém s limitom mali Mexičania

4.4.2020 - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) posunula vekovú hranicu pre účasť na budúcoročnom olympijskom turnaji futbalistov v japonskom Tokiu.V platnosti tak ostáva limit stanovený pre OH v tohtoročnom termíne, že sa podujatí môžu hrať tí, ktorí sa nenarodili skôr ako 1. januára 1997. Naďalej tiež platí výnimka, že každé mužstvo môže napísať na súpisku aj troch starších hráčov.Po preložení najväčšieho športového sviatku, ktorý sa v "krajine vychádzajúceho slnka" uskutoční od 23. júla do 8. augusta 2021, viacerým účastníkom mužského futbalového turnaja "pod piatimi kruhmi" hrozili veľké ťažkosti so skladaním nominácie.Na problém upozorňovali hlavne Mexičania. "El Tri" síce ešte nemajú miestenku do Tokia, keďže olympijskú kvalifikáciu v zóne CONCACAF museli pre šíriaci sa koronavírus presunúť na dosiaľ neurčený termín.V prípade postupu by však podľa doterajšieho vekového limitu na budúci rok nemohli použiť až 20 hráčov súčasného širšieho kádra.