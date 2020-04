Boris Becker skritizoval zrušenie Wimbledonu pre koronavírus, s rozhodnutím podľa neho mali počkať

Becker považuje niektoré kroky za prehnané

Wimbledon prerušili len svetové vojny

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká tenisová legenda Boris Becker nevie pochopiť zrušenie tohtoročného Wimbledonu, ktorý sa mal uskutočniť od 29. júna do 12. júla. Už skôr padli za obeť pandémii koronavírusu ďalšie dve grandslamové podujatia - Australian Open a Roland Garros."Radšej by som si počkal štyri týždne na rozhodnutie," vyhlásil 52-ročný rodák z Leimenu pre Eurosport, citoval ho aj rakúsky web laola1.at.Víťaz šiestich grandslamových turnajov, z toho troch na wimbledonskej tráve All England Clubu, si uvedomuje, aké nebezpečenstvo predstavuje koronavírus, no niektoré kroky považuje za prehnané. "Verejnú mienku v súčasnosti najviac ovplyvňujú strach a panika," dodal Becker.Najslávnejší a najstarší tenisový turnaj na sveta sa nebude konať prvýkrát od II. svetovej vojny. Nasledujúca edícia Wimbledonu je plánovaná na 28. júna - 11. júla 2021. Wimbledon sa prvýkrát uskutočnil v roku 1877 a potom sa konal každý s výnimkou obdobia dvoch vojen (1915-1918 a 1940-1945)."Predtým bolo konanie nášho podujatia prerušené len v dôsledku svetových vojen, čo sme vážne brali do úvahy. Po dôkladnom zvážení všetkých scenárov sme presvedčení, že vzhľadom na globálnu krízu sme v konečnom dôsledku dospeli k správnemu rozhodnutiu zrušiť tohtoročný Wimbledon a namiesto toho sa môžeme sústrediť na to, ako využiť naše možnosti na pomoc ľudom z miestnych komunít i mimo nich," uviedol pred niekoľkými dňami šéf organizátorského klubu Ian Hewitt.Osud zostávajúceho tohtoročného grandslamového tenisového turnaja US Open v New Yorku (31. 8. - 13. 9.) je zatiaľ otázny.