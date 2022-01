FIFA spustila predaj vstupeniek na MS vo futbale 2022, v prípade väčšieho záujmu sa bude žrebovať

Finále bude drahšie než v Rusku

Niektoré lístky vyjdú na 10 eur

Istých je len trinásť tímov

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) už začala s predajom vstupeniek na majstrovstvá sveta, ktoré od 21. novembra do 18. decembra 2022 bude hostiť Katar.Záujemcovia po registrácii môžu prejaviť záujem o kúpu lístkov na jednotlivé stretnutia, k dispozícii sú aj rôzne balíčky.Predobjednávky FIFA prijíma do 8. februára a v prípade vyššieho záujmu v porovnaní s kapacitou štadiónov sa uskutoční žreb o vstupenky. Či záujemca uspel, bude známe najneskôr 8. marca.Na základe zverejnených údajov, záujemcovia o finálové stretnutie zaplatia výrazne viac ako počas MS 2018 v Rusku.Tento nárast je podľa agentúry AP až 46-percentný v prípade najdrahšej dostupnej vstupenky. Jej cena je 5850 katarských rialov, čo je v prepočte približne 1416 eur.Táto kategória počas MS 2018 stála približne 970 eur. Pri kategórii 2 ide o nárast ceny zo 626 eur na 884 eur, pri kategórii 3 zo 401 eur na 532 eur.Iba pri štvrtej kategórii, ktorá je však dostupná iba pre domácich priaznivcov, ide o pokles zo 181 eur na 97 eur.Nárast cien prišiel aj v súvislosti s otváracím duelom šampionátu. Na svoje si však môžu prísť domáci priaznivci, na niektoré súboje šampionátu sa dostanú aj za necelých 10 eur.Ide teda o najlacnejšie vstupenky od MS 1986 v Mexiku. Pre záujemcov zo zahraničia budú k dispozícii lístky aj za 61 eur v kategórii 3, bez zmeny alebo len s nepatrným nárastom sú lístky v kategóriách 1 a 2.Zaujímavosťou je, že v súčasnosti má potvrdenú miestenku na MS ešte len 13 z 32 tímov. Boje o účasť na svetovom šampionáte v rôznych regiónoch potrvajú minimálne do júna.FIFA plánuje získať približne 441 miliónov eur z predaja vstupeniek a práv na poskytovanie služieb na štadiónoch.Osem štadiónov určených pre MS 2022 v Katare sa nachádza v 50-kilometrovom okruhu od hlavného mesta Dauhy.