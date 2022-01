Molčan, Gombos a Kučová vypadli v 2. kole dvojhry. Za Slovensko bojujú v štvorhre Polášek a Kužmová (video)

Kučová ťahala za kratší koniec

Molčan prehral po viac ako trojhodinovom boji

Gombosa vyradil Chorvát

Ďalší súperi Slovákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne sa vo štvrtok porúčala v dvojhre zostávajúci traja slovenskí tenisti, svoje súboje prehrali Alex Molčan, Kristína Kučová aj Norbert Gombos.Slovensko tak je v hlavných singlových súťažiach už bez zastúpenia, predtým v 1. kole vypadli Anna Karolína Schmiedlová aj Viktória Kužmová. Viac sa hráčom spod Tatier darilo vo štvrtkových štvorhrách, postup z 1. kola si po boku hráčov zo zahraničia vybojovali Filip Polášek aj Viktória Kužmová.Tridsaťjedenročná Bratislavčanka Kristína Kučová v prvom kole zdolala Japonku Misaki Doiovú a v druhom vyzvala Rumunku Soranu Cirsteaovú, ktorá predtým vyradila Češku Petru Kvitovú. Slovenka, ktorej v rebríčku WTA patrí 96. priečka a jej štvrtková súperka je o 58 miest vyššie, ťahala počas väčšinu štvrtkového duelu za kratší koniec a za 78 minút prehrala 2:6, 4:6.Kučová síce v oboch setoch raz brejkla rumunskú tenistku, no sama v prvom sete prišla o servis až trikrát a v druhom dvakrát. Druhé kolo tak zostáva grandslamovým maximom Slovenky, do tejto časti sa prebojovala na každom zo štyroch turnajov "veľkej štvorky".Dvadsaťštyriročný prešovský rodák Alex Molčan si hlavnú súťaž v Melbourne zahral premiérovo a po utorkovom postupe cez Rusa Romana Safiullina vyzval Španiela Pabla Andújara, ktorý v aktuálnom rebríčku ATP figuruje o deväť priečok nižšie ako Slovák (86. resp. 74.). Molčan napokon po viac ako trojhodinovom boji prehral 4:6, 6:7 (6), 6:0, 1:6, duel trval spolu 190 minút.V prvom sete rozhodla strata Molčanovho servisu v deviatej hre, v druhom si obaja súperi vzali v úvode podanie a rozhodovalo sa až v skrátenej hre. Tretí set patril jednoznačne slovenskému hráčovi a za 29 minút ho vyhral hladko 6:0, pričom súperovi povolil iba sedem loptičiek. Vo štvrtom však Andújar brejkol Molčana v druhej aj štvrtej hre, viedol 5:0 a duel už dotiahol do víťazného konca. Grandslamovým maximom Molčana zostáva 3. kolo z minuloročnej edície US Open v New Yorku.Tridsaťjedenročný Norbert Gombos v utorok v súboji dvoch kvalifikantov vyradil Kazacha Timofeja Skatova, no vo štvrtok v 2. kole bol nad jeho sily Chorvát Marin Čilič, Slovák nasadenej dvadsaťsedemičke podľahol v štyroch setoch za 162 minút 2:6, 3:6, 6:3, 6:7 (6). V prvom aj druhom sete si Čilič ustrážil svoj servis a Gombosa v prvom brejkol dvakrát a v druhom raz. Slovák v treťom využil dve straty podania chorvátskeho tenistu a dovolil mu len jeden brejk, vynútil si tak štvrtý set a ten dotiahol až do tajbrejku.V ňom prehrával 2:6, ale aj viedol 6:5, no Čilič v závere pri servise Gombosa využil na postup hneď prvý mečbal. Norbert Gombos sa na Australian Open prvýkrát dostal do 2. kola, jeho grandslamovým maximom je účasť v 3. kole na Roland Garros v Paríži z roku 2020. "Marin mi vôbec nedal šancu v prvých dvoch setoch a z druhej či tretej lopty ma hneď zatlačil, pričom mne príliš nešiel servis. Dosť ma potom nakopol tretí set, no vo štvrtom začal súper podávať presnejšie aj rýchlejšie. A to rozhodlo," povedal Gombos pre Slovenský rozhlas.Filip Polášek po boku domáceho Johna Peersa figurujú v deblovom "pavúku" ako nasadené päťky a v prvom súboji si poradili s austrálskym párom John-Patrick Smith, Luke Saville za 102 minút 6:3, 7:5, v druhom kole na slovensko-austrálsku dvojicu čaká ďalšia domáca dvojica Rinky Hijikata s Tristanom Schoolkatem.Polášek mal hrať aj v mixe so Švajčiarkou Belindou Bencicovou, no táto dvojica sa napokon zo zmiešanej štvorhry odhlásila. Viktória Kužmová s Ruskou Verou Zvonariovovou v utorok vyradili urkajinsko-ruskú dvojicu Anhelina Kalininová, Varvara Gračevová, za 83 minút ich zdolali 6:2, 6:4 a o postup do 3. kola štvorhry žien zabojujú proti japonsko-poľskému páru Nao Hibinová, Alicja Rosolská.