10. apríla 2026

FIFA vybrala 52 rozhodcov pre MS 2026, vrátane dvoch žien



Dve ženy figurujú v nominácii arbitrov pre MS vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Američanka Tori Pensová a Mexičanka Katia Garciová sú medzi 52 nominovanými, zoznam zverejnila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).


Ďalšie tri ženy vybrali ako asistentky a jednu ako videorozhodkyňu. Je to po druhý raz, čo sa ženy v úlohe rozhodkýň predstavia na MS. FIFA uviedla, že tak urobila na základe „dlhodobej zásady - kvalita na prvom mieste“. Šéf rozhodcov Pierluigi Collina dodal: „To, že sme vybrali šesť rozhodkýň, je pokračovaním trendu, ktorý sa začal pred štyrmi rokmi v Katare. Takže sa snažíme ďalej rozvíjať ženské rozhodovanie.“

Na turnaji sa zúčastní celkom 170 rozhodcov – 52 hlavných, 88 asistentov a 30 videorozhodcov. To je nárast oproti 139 rozhodcom v roku 2022. Slovensko nemá medzi nimi zastúpenie.


nasledujúci článok >>
Na ČSOB Bratislava Marathon sa prihlásilo 17.500 bežcov z 91 krajín
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský sa cez dostal cez 70 bodov, Avalanche vyhrali základnú časť

