|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 10.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Igor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. apríla 2026
FIFA vybrala 52 rozhodcov pre MS 2026, vrátane dvoch žien
Ďalšie tri ženy vybrali ako asistentky a jednu ako videorozhodkyňu.
Zdieľať
Dve ženy figurujú v nominácii arbitrov pre MS vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Američanka Tori Pensová a Mexičanka Katia Garciová sú medzi 52 nominovanými, zoznam zverejnila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).
Ďalšie tri ženy vybrali ako asistentky a jednu ako videorozhodkyňu. Je to po druhý raz, čo sa ženy v úlohe rozhodkýň predstavia na MS. FIFA uviedla, že tak urobila na základe „dlhodobej zásady - kvalita na prvom mieste“. Šéf rozhodcov Pierluigi Collina dodal: „To, že sme vybrali šesť rozhodkýň, je pokračovaním trendu, ktorý sa začal pred štyrmi rokmi v Katare. Takže sa snažíme ďalej rozvíjať ženské rozhodovanie.“
Na turnaji sa zúčastní celkom 170 rozhodcov – 52 hlavných, 88 asistentov a 30 videorozhodcov. To je nárast oproti 139 rozhodcom v roku 2022. Slovensko nemá medzi nimi zastúpenie.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na ČSOB Bratislava Marathon sa prihlásilo 17.500 bežcov z 91 krajín
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský sa cez dostal cez 70 bodov, Avalanche vyhrali základnú časť
