Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
NHL: Slafkovský sa cez dostal cez 70 bodov, Avalanche vyhrali základnú časť
Dvadsaťdvaročný útočník ukončil štvorzápasovú sériu bez gólu 64 sekúnd pred koncom tretej tretiny svojím 30. gólom v sezóne.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský rozhodol o víťazstve Montrealu 2:1 nad Tampou Bay v nočnom zápase NHL. Dvadsaťdvaročný útočník tak ukončil štvorzápasovú sériu bez gólu 64 sekúnd pred koncom tretej tretiny svojím 30. gólom v sezóne. Erik Černák v drese hostí nebodoval. Prezidentskúp trofej pre víťazov základnej časti získali hráči Colorada Avalanche. Postup do play off spečatili Pittsburgh Penguins a Utah Mammoth.
Slafkovský si pripísal aj asistenciu na gól Colea Caufielda, ten zaznamenal 50. presný zásah v ročníku. Slovenský útočník v strednom pásme peknou zadovkou posunul puk kapitánovi Nickovi Suzukimu, ktorý našiel Caufielda a ten z pravej strany prekonal Andreja Vasilevského. „Znamená to pre mňa veľa. Mal som na zápase aj otca a vidieť jeho reakciu bolo niečo špeciálne. Teší ma, že sme vyhrali veľký zápas, na ktorý nikdy nezabudnem," povedal Caufield pre nhl.com. Američan sa stal siedmym hráčom v histórii Montrealu, ktorý strelil 50 gólov, naposledy to dokázal v sezóne 1989-90 Stephane Richer (51). Tampa vyrovnala v čase 58:09, keď po prihrávke Nikitu Kučerova strelil svoj 22. gól v sezóne obranca Darren Raddysh, ale Canadiens v závere udreli. Puk za bránku stratil JJ Moser, Suzuki našiel pred bránkou voľného Slafkovského a ten zblízka zariadil pre Montreal dôležité víťazstvo. „Puk sa dobre odrazil na naše hokejky. ‘Suzy’ ma pekne našiel a som rád, že mi to tam padlo. Ani neviem ako to išlo dnu, len som padol na zem a videl som, že hala začala burácať. Veľký gól, veľké víťazstvo a tešíme sa. Je dôležité, že sme bojovali do konca. Mám samozrejme radosť, že Cole strelil 50 gólov, je to veľká vec," povedal Slafkovský. Canadiens zvíťazili v desiatom zápasy z uplynulých jedenástich. Slovenského útočníka vyhlásili za druhú hviezdu, v tejto sezóne má na konte už 71 bodov za 30 gólov a 41 asistencií. Slafkovský je zároveň prvý slovenský hráč, ktorý strelil 30 gólov v sezóne od čias Mariána Hossu, ten dosiahol tento míľnik v sezóne 2013-14. Na métu 70 bodov sa v NHL zo slovenských hráčov dostali naposledy v sezóny 2011-12 Marián Hossa (77) a Marián Gáborík (76).
Černák odohral 22 minút s jedným mínusovým bodom, mal štyri bodyčeky. Montreal sa posunul o dva body pred Lightning na druhú pozíciu v Atlantickej divízii, na Buffalo stráca dva body. Sabres zdolali Columbus na domácom ľade 5:0, keď brankár Colten Ellis chytil 37 striel a zaznamenal svoj prvý shutout v NHL. Bol to jeho prvý štart od 3. februára, šancu dostal po zranení Alexa Lyona. Dva góly strelil Josh Doan, Sabres vyhrali tretí zápas za sebou. Naopak Columbus prehral sedem z posledných ôsmich duelov a na Philadelphiu, ktorá je tretia v Metropolitnej divízii, stráca dva body.
Šimon Nemec bol najvyťažovanejším hráčom New Jersey zápase s Pittsburghom, Devils však podľahli Penguins 2:5. Slovenský obranca odohral 23:01 minút, pripísal si dva mínusové body, jednu strelu, bodyček a štyri bloky. Pittsburgh si víťazstvom zaistil účasť v play off a o Stanley Cup bude bojovať prvýkrát od sezóny 2021/22. Veľkú rolu pri dôležitom víťazstve zohrali veteráni Penguins Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang. Malkin mal bilanciu 1+1, Crosby zaznamenal dve asistencie a Letang jednu. Toto trio hrá v Pittsburghu od sezóny 2005-06 a spoločne sa tešili trikrát zo zisku Stanley Cupu (2009, 2016, 2017). „Je to skvelé, pre toto hráme hokej. Je to najzaujímavejšia časť sezóny a teším sa, že sme boli odmenení za tvrdú prácu. Každý sa svojim dielom podieľal na tomto úspechu," povedal Crosby.
Winnipeg uspel v St. Louis 3:2, útočník hostí Mark Scheifele zaznamenal dve asistencie a Jonathan Toews strelil víťazný gól. Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral za domácich 19 a pol minúty, vrátil sa do druhej presilovkovej formácie, ale v treťom zápase za sebou nebodoval. Jets vďaka víťazstvu ešte živia nádej na postup, matematickú šancu majú aj Blues, ale reálnu už nie.
V drese San Jose dostal po ôsmich zápasoch šancu útočník Pavol Regenda, ale nebodoval. Na ľade bol 11 a pol minúty a zaznamenal dve mínusky. Sharks prehrali v Anaheime 1:6, prvý hetrik v NHL vo svojom 1155. zápase zaznamenal obranca John Carlson, ktorý prišiel do Anaheimu pred uzávierkou prestupov z Washingtonu. V 13 zápasoch za Ducks nazbieral 12 bodov (4+8). Carlson sa stal tretím obranca v NHL, ktorý zaznamenal hetrik vo veku 36 a viac rokov. Pred ním to dokázali Mathieu Schneider and Nicklas Lidström.
V zostave Calgary chýbal Martin Pospíšil, „plamene“ prehrali na ľade Colorada 1:3. Najlepší kanonier súťaže Nathan MacKinnon strelil 52. gól v sezóne a Martin Nečas mal bilanciu 1+2. Avalanche sa vďaka víťazstvu stali držiteľmi Prezidentskej trofeje pre víťazov základnej časti. Po sezónach 1996-97, 2000-01 a 2020-21 sa im to podarilo štvrtýkrát v klubovej histórii. Avalanche sa tak dotiahli na Boston Bruins a New York Rangers, lepší je už len Detroit Red Wings, ktorý získal túto trofej šesťkrát.
V Západnej konferencii si účasť vo vyraďovačke zabezpečil Utah po víťazstve nad Nashvillom 4:1. Mammoth postúpili do play off prvýkrát v klubovej histórii vo svojej druhej sezóne. Definitívne spečatili postup vďaka víťazstvu Anaheimu nad San Jose. Predators po prehre v Utahu klesli o jednu priečku nižšie a sú aktuálne na pozícii mimo play off. Na Los Angeles Kings, ktorí zdolali doma posledný Vancouver 4:1, strácajú bod a navyše Kings majú zápas k dobru. Los Angeles ešte čakajú štyri zápasy, Nashville tri.
Na východe spravili výrazný krok k postupu do play off hráči Ottawy, keď zdolali doma Floridu 5:1. Dva góly strelil Fabian Zetterlund. „Mám radosť z gólov, každý hráč je rád, keď je ocenenený za tvrdú prácu, ale teším sa najmä z dôležitých dvoch bodov. Je to úžasný pocit," povedal Zetterlund. Senators sú na pozícii druhej voľnej karty, pred Detroitom majú náskok troch bodov. Oba tímy čakajú ešte tri zápasy.
Red Wings sa po víťazstve nad Philadelphiou 6:3 ešte udržali v hre o postup. Žiaril nemecký obranca Moritz Seider, ktorý nazbieral päť bodov (1+4) a vytvoril si osobné maximum. Seider je štvrtým obrancom Red Wings s piatimi bodmi v jednom zápase a prvým po 41 rokoch, keď to dokázal Reed Larson (27. februára 1985). Hetrikom sa blysol kapitán Dylan Larkin. Skóre zápasu otvoril svojim 40. gólom v sezóne Alex DeBrincat. Posledným hráčom Red Wings, ktorý dosiahol na túto métu bol Marián Hossa v sezóne 2008-09.
Hráči Vegas stratili v tretej tretine dvojgólové vedenie 3:1 a prehrali na ľade Seattlu 3:4 po nájazdoch. Bola to prvá prehra Golden Knights po štyroch víťazstvách pod vedením trénera Johna Tortorellu, ktorý 29. marca nahradil odvoleného Brucea Cassidyho.
Víťazný debut na lavičke New Yorku Islanders absolvoval Peter DeBour, ktorého klub angažoval v nedeľu v odvolaní Patricka Roya. „Ostrovania" zdolali Toronto 5:3 a zastavili sériu štyroch prehier. Islanders sú stále v hre o postup do play off, na Philadelphiu strácajú len jeden bod. Jeden z gólov New Yorku strelil obranca Matthew Schaefer a zaznamenal svoj 23. presný zásah v sezóne. Osemnásťročný Kanaďan vyrovnal nováčikovský rekord NHL v počte gólov medzi obrancami, ktorý od sezóny 1988-89 drží Brian Leetch.
NHL - sumáre:
New York Islanders - Toronto Maple Leafs 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Góly: 3. Schenn (Ritchie, Horvat), 5. Pageau (Šabanov, Pelech), 30. Schaefer (DeAngelo, Palát), 37. Heineman (Barzal, DeAngelo), 51. Ritchie - 6. Lorentz, 22. Cowan (Tavares, Ekman-Larsson), 55. Rielly (Maccelli, Haymes). Brankári: Sorokin - Achtjamov, strely na bránku: 44:15.
Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly: 14. Krebs (Norris), 48. Doan, 54. Quinn (Stanley, Zucker), 54. Doan (Benson, Norris), 57. Dahlin (Stanley, Kozak). Brankári: Ellis - Greaves, strely na bránku: 24:35.
Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Góly: 3. DeBrincat (Raymond, Seider), 21. Seider (Kane, Larkin), 22. Larkin (Kane, Seider), 25. Larkin (Johansson), 48. Kane (Edvinsson, Seider), 52. Larkin (Seider, Raymond) - 14. Dvorak (Martone, Konecny), 30. Martone (Zegras, Drysdale), 59. Glendening (Barkey, Couturier). Brankári: Gibson (31. Talbot) - Vladař (25. Ersson), strely na bránku: 23:26.
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 27. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 59. SLAFKOVSKÝ (Suzuki) - 59. Raddysh (Kučerov, Goncalves). Brankári: Dobeš - Vasilevskij, strely na bránku: 21:18.
New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Góly: 30. Cotter (Hamilton, Halonen), 36. J. Hughes (Siegenthaler, Brown) - 5. Rust (Činachov, Letang), 32. Novak (Malkin, Karlsson), 32. Činachov (Shea, Crosby), 47. Malkin (Crosby, Činachov), 57. Karlsson (Wotherspoon, Acciari). Brankári: Allen - Skinner, strely na bránku: 21:31.
Ottawa Senators - Florida Panthers 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
Góly: 7. Batherson (Sanderson, Tkachuk), 17. Zetterlund (Eller, Spence), 44. Zub (Sanderson, Cozens), 57. Giroux, 58. Zetterlund - 55. Boqvist (Greer, Luostarinen). Brankári: Ullmark - Bobrovskij, strely na bránku: 27:22.
St. Louis Blues - Winnipeg Jets 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Góly: 16. Holloway (Thomas, Broberg), 53. Parayko (Kyrou, Holloway) - 11. Iafallo (Scheifele, Fleury), 35. Morrissey (Bryson, Scheifele), 36. Toews (Perfetti). Brankári: Binnington - Hellebuyck, strely na bránku: 22:34.
Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)
Góly: 11. Frondell (Crevier), 47. Frondell (Crevier, Vlasic) - 1. Walker (Ehlers), 18. Stankoven, 25. Stankoven (Hall, Blake), 35. Jankowski (Nikišin, Carrier), 46. Miller (Carrier), 49. Hall (Gostisbehere, Stankoven), 53. Jankowski (Carrier, Deslauriers). Brankári: Knight - Andersen, strely na bránku: 25:22.
Colorado Avalanche - Calgary Flames 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly: 19. Landeskog (MacKinnon, Nečas), 36. Nečas (MacKinnon, Burns), 60. MacKinnon (Nečas) - 58. Gross (Gridin, Coronato). Brankári: Blackwood - Wolf, strely na bránku: 41:29.
Dallas Stars - Minnesota Wild 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Góly: 5. Johnston (Hryckowian, Rantanen), 29. Blackwell (Lindell), 37. Hughes (Blackwell, Bäck), 45. Rantanen (Harley, Johnston), 51. Robertson (Lindell) - 14. Hughes (Zuccarello), 20. Kaprizov (Boldy, Zuccarello), 27. Kaprizov (Boldy, Zuccarello), 40. Hartman (Spurgeon, Hughes). Brankári: Oettinger - Gustavsson, strely na bránku: 20:31.
Utah Mammoth - Nashville Predators 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly: 15. Yamamoto (Guenther, Cooley), 26. Schmaltz (Keller, Cooley), 44. Crouse (Keller, Sergačov), 47. Guenther (Keller, Schmaltz) - 51. Haula (L'Heureux, Skjei). Brankári: Vejmelka - Saros, strely na bránku: 27:30.
Anaheim Ducks - San Jose Sharks 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
Góly: 3. Carlsson (Kreider, Minťukov), 7. Carlson (Granlund, Minťukov), 26. Killorn (Sennecke), 51. Carlson (Terry, Sennecke), 55. Carlson (Terry, Granlund), 58. Vatrano (McTavish) - 53. Muchamadullin (Toffoli). Brankári: Dostál - Askarov, strely na bránku: 30:19.
Seattle Kraken - Vegas Golden Knights 4:3 pp a sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 38. McCann (Dunn, Stephenson), 47. Catton (Larsson, Dunn), 50. McMann (Eberle), rozh. náj. Catton - 11. Stone (Andersson, Hanifin), 21. Stone (Eichel, Hertl), 42. Howden (Dorofejev, Marner). Brankári: Daccord - Hill, strely na bránku: 33:34.
Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Góly: 2. Kempe (Clarke, Panarin), 16. Armia (Laughton), 40. Kempe (Edmundson, Panarin), 50. Moore (Laferriere, M. Anderson) - 15. Pettersson (Boeser, Öhgren). Brankári Forsberg - Tolopilo, strely na bránku: 26:26.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 21:23 1 1 2 +1 3 0
Šimon Nemec (New Jersey) 23:01 0 0 0 -2 1 2
Erik Černák (Tampa Bay) 22:05 0 0 0 -1 1 0
Pavol Regenda (San Jose) 11:32 0 0 0 -2 0 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 19:37 0 0 0 0 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota, Utah
