FIFA vyplatí Liverpoolu dva milióny libier za zraneného hráča, Klopp musí improvizovať

15.11.2020 - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyplatí anglickému tímu FC Liverpool 2 milióny libier (cca 2,23 mil. eur) ako kompenzáciu za zranenie obrancu Joea Gomeza. Stopér úradujúceho šampióna Premier League utrpel vážne zranenie kolena na záverečnom tréningu pred štvrtkovým prípravným zápasom Anglicka proti Írsku (3:0).Očakáva sa, že mimo hry bude možno až do konca sezóny 2020/2021.Na hráčov Anglicka sa vzťahuje program ochrany klubov FIFA. Ide o špeciálny balík poistenia, ktorý umožňuje klubom nárokovať si finančnú kompenzáciu prostredníctvom určitej presne stanovenej schémy. Ochrana kryje zranenia hráčov vo všetkých zápasoch reprezentácie vrátane tréningov. A to je presne aj prípad Gomeza.FIFA potvrdila, že vyplatí peniaze na pokrytie mzdy pre 23-ročného obrancu, ktorý na Anfielde zarába približne 80 000 libier týždenne. Maximálne krytie v rámci schválenej schémy je 6,75 mil. libier (7,53 mil. eur) na 365 dní, vypočítané pri maximálnej pomernej dennej sadzbe 18 430 libier (20 547 eur). Ochrana sa nevzťahuje na prvých 28 dní zranenia hráča.Daily Mail pripomína, že FC Liverpool nevylúčil návrat Gomeza do diania ešte pred koncom sezóny. Britský tabloid zároveň tvrdí, že podobným typom zranenia si prešiel v roku 2015 brankár FC Southampton Fraser Forster a chýbal svojmu zamestnávateľovi 10 mesiacov. Gomez už absolvoval operáciu šľachy v ľavom kolene. "Išlo o to, aby sa šľacha izolovala od väzov a nepoškodila ich vo väčšej miere. Presný návrat hráča na trávniky zatiaľ nie je možné stanoviť," píše sa v stanovisku FC Liverpool.Súčasná situácia je doslova nočná mora pre trénera "The Reds" Jürgena Kloppa, ktorý až do januárového prestupového termínu bude musieť výrazne improvizovať v zadných radoch Okrem Gomeza má zraneného aj elitného stopéra Virgila van Dijka, pravého obrancu Trenta Alexandra-Arnolda a defenzívneho stredopoliara použiteľného v obrane Fabinha. Z tradičných hráčov na post stopéra mu zostal Joel Matip, ktorý sa už vystrábil zo zranenia. Do januára čaká na FC Liverpool ešte 11 súťažných zápasov, najbližšie budúcu nedeľu súboj o prvé miesto v tabuľke PL proti súčasnému lídrovi Leicesteru City.