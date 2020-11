Slovensko v Lige národov zdolalo Škótsko, prvým víťazstvom si udržalo šancu na záchranu

Slováci sú bod za Izraelom

Podobná zostava ako v Belfaste



Liga národov, 2. skupina B-divízie:

Slovensko - Škótsko 1:0 (1:0)



Gól: 31. Greguš. ŽK: 44. Kucka, 56. Pekarík, 65. Duda, 78. Mazáň, 88. Rusnák - 30. Armstrong, 41. J. McGinn, 90.+ Christie



Rozhodovali: Kovács - Marinescu, Artene, Fesnic (všetci Rum.), bez divákov



Zostavy:

Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Mazáň - Kucka (61. Lobotka), Hrošovský, Greguš - Duda, Hamšík (67. Rusnák) - M. Ďuriš (90+. Šafranko)

Škótsko: Gordon - Considine (68. Griffiths), Cooper, McKenna, Tierney - Palmer, McGinn, McLean - Christie, McBurnie, Armstrong (87. Shankland)





I. polčas

II. polčas

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti dosiahli prvé víťazstvo v aktuálnej edícii Ligy národov. Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave v rámci 5. kola tejto súťaže zdolali Škótov 1:0 (1:0). Jediný gól zápasu, ktorý sa hral bez divákov, strelil v 31. min Ján Greguš po prihrávke Petra Pekaríka Slováci dosiahli v roku 2020 prvé víťazstvo za 3 body v riadnom hracom čase a uchovali si šancu na záchranu v B-divízii LN."Som rád, že sme do zvládli ako mužstvo. Že som strelil gól ja, nebolo dôležité. Najlepšia možnosť bola vystreliť a strelil som gól. Vedeli sme, že fyzicky to bude ťažký zápas. Hrali sme proti veľmi kvalitnému mužstvu. Odmakali sme to na sto percent, ale myslím si, že v ďalšom zápase budeme pripravení. Nastúpili sme v novom rozostavení, som rád, že nám to vyšlo," uviedol strelec gólu Ján Greguš pre RTVS.Slováci majú v tabuľke 2. skupiny B-divízie LN 4 body. Stále sú poslední, ale na jeden bod sa dotiahli na Izraelčanov na treťom mieste. Tí však majú k dobru večerný zápas v Česku. Na zverencov trénera Štefana Tarkoviča čaká posledné vystúpenie v LN o tri dni práve v Plzni proti Česku.Základná zostava Slovenska sa zhodovala na siedmich postoch s tou, ktorá vybehla vo štvrtkovej baráži o ME proti Severnému Írsku v Belfaste. Od začiatku vybehli brankár Marek Rodák, obrancovia Peter Pekarík, Ľubomír Šatka a Milan Škriniar, stredopoliari Juraj Kucka, Marek Hamšík a Ondrej Duda.K nim sa pridali v obrane Róbert Mazáň, v strede poľa Patrik Hrošovský a Ján Greguš a v útoku strelecký žolík z Windsor Parku Michal Ďuriš. Slováci nastúpili v netradičnom rozostavení 4-3-2-1 s prevahou hráčov v strede poľa, ale chýbala im väčšia podpora z krídelných priestorov. Z nich viac hrozil súper.Už v 5. min Kucka prvýkrát vyskúšal pozornosť škótskeho brankára Craiga Gordona. Na druhej strane Rodák zasiahol po strele Ryana Christieho. V 16. min sa Škóti ocitli vo veľkej príležitosti, ale Šatka v poslednej chvíli odvrátil na roh strelu Olivera McBurnieho.Po polhodine hry Greguš otvoril skóre strelou približne z 22 m, loptu mu predtým naservíroval Pekarík. Lopta si našla miesto vedľa pravej žrde škótskej bránky aj zásluhou teču jedného z obrancov hostí. V 43. min mohol vyrovnať Stuart Armstrong, ale jeho strela povedľa Rodáka neskončila v bránke Slovenska.V druhom polčase začali pribúdať žlté karty najmä na slovenskej strane. Po hodine hry prišla ďalšia veľká škótska šanca. Aktívny Kevin Tierney našiel centrom hlavu Kennyho McLeana, ale jeho pokus bravúrne zneškodnil Rodák. Na druhej strane zdiaľky nebezpečne vypálil Hrošovský, ale tesne minul škótsku bránku.S pribúdajúcim časom vrcholila snaha Škótov o vyrovnanie. V nadstavenom čase vyskúšal ešte Rodákovu pozornosť dvakrát striedajúci Griffiths, ale prvej prehre Škótov v LN nezabránil. Napriek tomu zverenci Steva Clarka s 10 bodmi zostali na čele 2. skupiny.