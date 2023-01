FIFA začala disciplinárne konanie za správanie Argentínčanov po finále MS v Katare, trom federáciám dala pokuty

aktualizované 15. januára 16:20



Porušili mediálne pravidlá

Oplzlé gesto s trofejou

Ekvádorčania urážali Čiľanov

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala disciplinárne konanie voči Argentínčanom za „urážlivé správanie“ a „porušenie fair play“ bezprostredne po víťazstve „Albicelestes“ vo finále majstrovstiev sveta v Katare nad Francúzmi. Referuje o tom web Medzinárodnej asociácie športovej tlače (AIPS).FIFA tiež udelila rôzne finančné pokuty federáciám zo Srbska, Mexika a Ekvádoru za prejavy diskriminácie zo stany ich fanúšikov počas šampionátu.Podľa strešnej organizácie svetového futbalu Argentínčania porušili mediálne a marketingové pravidlá, keď v rámci búrlivej oslavy zisku titulu spievajúc utekali cez zónu vyhradenú pre rozhovory hráčov s novinármi.Kapitán "albicelestes" Lionel Messi s ďalšími hráčmi pri tom poškodili deliace steny bez toho, aby sa zastavili a poskytli rozhovory zahraničným žurnalistom.Argentínska futbalová asociácia (AFA) bola tiež obvinená z potenciálneho „nevhodného správania hráčov a funkcionárov“, ako aj z porušenia mediálnych a marketingových predpisov počas turnaja. FIFA zatiaľ nešpecifikovala, ktorí jednotlivci sú predmetom disciplinárneho konania.Predpokladá sa však, že sa medzi nimi nachádza brankár anglickej Aston Villy Emiliano Martínez. Ten po zápase predviedol oplzlé gesto s trofejou určenou pre najlepšieho gólmana turnaja.Neskôr ho v šatni nakrútili, ako zosmiešňuje francúzsku hviezdu Kyliana Mbappého . Argentínski hráči a funkcionári tiež spievali urážlivú pieseň o zástupcoch médií, keď oslavovali v mix zóne.FIFA taktiež vyšetruje Chorvátov pre možné porušenia predpisov týkajúce sa diskriminácie. Srbi dostali od federácie pokutu vo výške 50-tisíc švajčiarskych frankov za to, že ich priaznivci v zápase skupinovej časti proti Švajčiarom (2:3) provokovali hráčov súpera s albánskym či kosovským pôvodom narážkami na ich národnosť.Súčasťou pokuty je aj trest za to, že až siedmi srbskí futbalisti dostali žlté karty.Mexičania musia zaplatiť pokutu 100-tisíc frankov za homofóbne prejavy svojich fanúšikov počas dvoch zápasov MS 2022.Ekvádorčania dostali pokutu 20-tisíc frankov za to, že ich priaznivci počas otváracieho stretnutia "mundialu" proti domácim Katarčanom pokrikmi urážali Čiľanov.