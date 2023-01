Hokejovým legendám ubral z umenia dážď, Šatan: Puk sa zasekával

Hokejové legendy Slovana Bratislava a Sparty Praha sa predviedli v rámci programu Kaufland Winter Games a duel sa skončil nerozhodne 4:4. Ich umeniu nič nechýbalo, no bolo by výraznejšie, ak by zápas nepoznamenal dážď.





Duel na Tehelnom poli v Bratislave sa hral ako predzápas pred hlavným stretnutím večera, v ktorom Slovan privítal v dohrávke 24. kola Tipos Extraligy tím HC Košice. V zostave "belasých" nechýbali hráči ako Marián Bezák, Eduard Uvíra, Ľubomír Pokovič, Ivan Dornič, Róbert Pukalovič, Marián Horváth, Jozef Pethö, Richard Kapuš, Pavol Rybár, Miroslav Lažo, Michal Hreus, Sasu Hovi, či Miroslav Šatan. Práve posledný menovaný bol hlavnou postavou zápasu, keď strelil dva góly a na jeden asistoval. V útoku nastúpil spolu s Lažom a Kapušom. "Bolo to skvelé zahrať si popri takýchto hráčoch. Boli tu všetky tie mená, ktoré lákali ľudí na štadión. My sme boli s Mirom Lažom a Rišom Kapušom checking line, teda najmladší," povedal Šatan.Zápas poznačil dážď a puk vo vode občas zastavil. "Vo vode sa puk zasekáva, nedá sa pozerať na to, kde sú spoluhráči, ale treba kontrolovať, kde ten puk je," uviedol bývalý kanonier.V drese pražskej Sparty sa predstavilo mnoho známych mien, diváci videli hráčov ako Jiří Hrdina, Jaroslav Nedvěd, František Ptáček, Ondřej Kratěna, Jaromír Kverka, Evžen Musil, Richard Žemlička a ďalších. "Dobré počasie bolo to jediné, čo chýbalo, ale človek si nevyberie. Bola to smola. Inak by to malo takú úroveň, akú by to malo mať. Ale ďakujeme za pozvanie a prídeme opäť, ak nás pozvú," uviedol Hrdina pre TASR.Bývalý úspešný československý reprezentant a víťaz troch Stanleyho pohárov sa po zápase ponáhľal do VIP priestorov, tešil sa na debatu so slovenskými hráčmi: "My sa často nestretávame, takže sa tešíme, že si pri pive pokecáme."