Figeľ vedie vo Vatikáne rokovania medzi USA a Ruskom. Riešenie vojny na Ukrajine by malo prísť zo strednej Európy, hovorí

Dôležitosť dialógu medzi Washingtonom a Moskvou

Rokovania budú pokračovať

30.5.2024 (SITA.sk) - Riešenie vojny na Ukrajine by malo prísť zo strednej Európy. Uviedol to bývalý predseda Kresťanskodemokratického hnutia KDH ) a prvý slovenský eurokomisár Ján Figeľ , ktorý vedie medzinárodné rokovania vo Vatikáne medzi predstaviteľmi USA a Ruska.Cieľom týchto rokovaní je zmiernenie globálneho napätia a nastavenie nových podmienok medzinárodnej scény. Túto iniciatívu Nadácie Clementy vo Vatikáne odobril aj pápež František . O rokovaniach informovali aj ministra obrany Roberta Kaliňáka . Rokovania sa začali v apríli a budú pokračovať aj naďalej. Vatikán si cení Figeľove diplomatické schopnosti.Figeľ v rámci rokovaní vyzdvihuje strategickú dôležitosť dialógu medzi Washingtonom a Moskvou a tiež potrebu nového usporiadania vzťahov medzi mocnosťami, ako sa to podarilo Robertovi Schumanovi po roku 1950. Ako uviedol, Schumanov plán vytvoril základy zjednotenej Európy a zabezpečil kolektívnu spoluprácu a prosperitu.„Mier v zjednotenej Európe je zabezpečený spojením záujmov zúčastnených strán. My, ako súčasť strednej Európy, máme skúsenosti s dobyvačnými vojnami a so sovietskym systémom, inváziou a okupáciou, ktoré si dobre pamätáme," uviedol Figeľ a upozornil, že Slovensko je susedom Ukrajiny a súčasne najmenšou krajinou v regióne, dnes s veľkým počtom utečencov z Ukrajiny.„Slovensko nepredstavuje hrozbu, ale naopak, môže a chce spájať náš región pre konštruktívnu spoluprácu. Preto opakovane zdôrazňujem, že riešenie tohto konfliktu by malo prísť zo strednej Európy,“ vyhlásil bývalý predseda KDH a pripomenul, že Poľsko má silnú protiruskú pozíciu, zatiaľ čo Maďarsko má odlišný postoj.Ako Figeľ informoval, rokovania vo Vatikáne budú pokračovať a mali by sa na nich zúčastniť aj predstavitelia z Ruska a USA. Rokovať budú o nových projektoch pre stabilitu a bezpečnosť.„Stredoeurópsky región je plný rozdielov, no zároveň najbližší a s čerstvou pamäťou na vojnové konflikty a diktatúru," podotkol Figeľ s tým, že je nevyhnutné hľadať model a odpoveď na zblíženie záujmov Východu a Západu cez dialóg a rokovania.„História nás učí, že keď bolo potrebné zastaviť nacizmus a fašizmus, museli sa spojiť záujmy Východu a Západu. Rovnako to bolo pri nenásilnej porážke komunizmu. Presvedčenie o nevyhnutnosti dialógu a spolupráce medzi Východom a Západom vedie podobne zmýšľajúcich ľudí aj dnes,“ uzavrel Figeľ.