 Streda 22.10.2025
 Tlačové správy

Filantropia slovenských milionárov s tichým vplyvom


Podľa najnovšieho J&T BANKA Wealth Reportu 2024 viac ako štvrtina z nich pravidelne prispieva na charitatívne účely, no až 58 % sa k tejto téme odmietlo vyjadriť. Tento postoj ...



shutterstock_2576599553 676x451 22.10.2025 (SITA.sk) - Podľa najnovšieho J&T BANKA Wealth Reportu 2024 viac ako štvrtina z nich pravidelne prispieva na charitatívne účely, no až 58 % sa k tejto téme odmietlo vyjadriť. Tento postoj odhaľuje kultúrnu črtu slovenskej spoločnosti – dobročinnosť je často tichá, skrytá a vedená vnútorným presvedčením, nie potrebou publicity.


"Pre mnohých úspešných ľudí na Slovensku je pomoc druhým prirodzenou súčasťou života. Nevidia dôvod o nej hovoriť nahlas, pretože filantropia je pre nich viac hodnotou než nástrojom imidžu. Niekedy však má verejná forma pomoci svoj význam – napríklad ako pri projekte J&T GRANT Jeden Team, ktorého cieľom je inšpirovať a zapojiť čo najviac detí do športu. Aj v takýchto prípadoch zostáva podstata rovnaká: úprimná snaha zanechať po sebe pozitívnu stopu," hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T BANKY na Slovensku.

Najčastejšie smeruje pomoc sociálne slabším rodinám – až 44 % slovenských milionárov zameriava svoju podporu práve týmto smerom, čo je dvojnásobok oproti Českej republike. Tento rozdiel môže súvisieť s väčšou mierou sociálnych rozdielov na Slovensku, ale aj so silným zmyslom pre komunitu a solidaritu, ktorý je pre našu krajinu typický.

Zaujímavým zistením je aj rastúci záujem o environmentálne témy. Takmer tretina opýtaných prispieva na ochranu prírody a udržateľnosť – viac než trikrát viac než v Česku. Ide o jasný signál, že uvedomenie si zraniteľnosti prírodných zdrojov a klimatických zmien sa stáva súčasťou hodnotového nastavenia slovenskej podnikateľskej elity.

Významnú časť podpory smerujú slovenskí milionári aj do nezávislej žurnalistiky, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti. V porovnaní s českými kolegami sa teda menej orientujú na šport a viac na oblasti, ktoré priamo súvisia so spoločenskou stabilitou a kvalitou života.

Tieto výsledky ukazujú, že slovenskí milionári nevnímajú spoločenskú zodpovednosť len ako doplnok k svojmu podnikaniu, ale ako jeho prirodzené pokračovanie. Ich prístup je možno menej okázalý, no o to úprimnejší – založený na presvedčení, že pomáhať má zmysel aj bez potlesku.

Ak vás zaujíma viac zo sveta úspešných, pozrite si J&T BANKA Wealth Report 2024: https://www.jtbanka.sk/files/archiv/wealth-report/zaverecna-sprava-jt-banka-wealth-report-2024.pdf

