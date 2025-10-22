|
Streda 22.10.2025
22. októbra 2025
ÚBOK sa zaoberá jednou vecou súvisiacou s „prevratom“, Generálna prokuratúra však nad tým dozor nevykonáva
Úrad boja proti organizovanej kriminalite koná v jednej veci, ktorá sa týka tzv. „prevratu", teda podozrenia na rozvrat ústavného ...
22.10.2025 (SITA.sk) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite koná v jednej veci, ktorá sa týka tzv. „prevratu", teda podozrenia na rozvrat ústavného zriadenia. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová s tým, že bližšie informácie aktuálne nie je možné poskytnúť.
Dozor nad danou vecou však nevykonáva Generálna prokuratúra SR, čo vyplýva zo stanoviska hovorkyne Jany Tökölyovej. „Generálna prokuratúra SR nevykonáva dozor vo Vami spomínanej veci,“ informovala.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar v rozhovore pre televíziu JOJ povedal, že v súvislosti so zisteniami SIS je momentálne vedených niekoľko konaní na úrovni orgánov činných v trestnom konaní. Zároveň už podľa neho boli niektoré osoby aj vypočuté. Ako však zdôraznil, prevrat je slangový názov, ktorý začali používať politici.
Tvrdeniami o prevrate konkrétne argumentovali predstavitelia štátu na začiatku roku 2025 v súvislosti s protivládnymi protestami. SIS podľa Gašpara v tejto súvislosti hovorila vo svojej správe o vplyvovom pôsobení na území Slovenska, nie iba o samotnom prevrate. Všetky informácie, ktoré boli v správe uvedené, sú podľa Gašpara momentálne už overené.
„Nemajte predstavu, že tá správa bola teraz o tom, že tu sa ide robiť prevrat a ten prevrat bude vtedy a vtedy a bude ho robiť ten a ten,“ vyhlásil Gašpar. Štát podľa neho v tejto súvislosti prijal niekoľko preventívnych opatrení na úrovni všetkých bezpečnostných zložiek, ktoré boli efektívne.
„Nezabránilo sa právu zhromažďovať, čiže tí ľudia mohli ďalej pokojne protestovať, a zabránili sme akýmkoľvek bezpečnostným incidentom,“ skonštatoval šéf SIS.
Predseda vlády Robert Fico ešte začiatkom januára hovoril o štruktúre ľudí zo zahraničia, ktorí sa aktívne podieľali na udalostiach na Ukrajine a v Gruzínsku, a na Slovensku majú za cieľ zneužiť občianske protesty na rozvrat ústavného zriadenia.
Z tohto dôvodu sa v januári uskutočnilo aj zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, na ktorom boli podľa premiéra prezentované informácie spravodajských služieb. Prezentované informácie podľa Fica obsahovali konkrétne mená, mená organizácií alebo konkrétne finančné toky.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zase uviedol, že v súvislosti s údajnou prípravou prevratu beží vo viacerých veciach trestné stíhanie.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK sa zaoberá jednou vecou súvisiacou s „prevratom", Generálna prokuratúra však nad tým dozor nevykonáva © SITA Všetky práva vyhradené.
