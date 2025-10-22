Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sergej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. októbra 2025

ÚBOK sa zaoberá jednou vecou súvisiacou s „prevratom“, Generálna prokuratúra však nad tým dozor nevykonáva


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Pokus o prevrat prevrat

Úrad boja proti organizovanej kriminalite koná v jednej veci, ktorá sa týka tzv. „prevratu", teda podozrenia na rozvrat ústavného ...



Zdieľať
policia 676x457 22.10.2025 (SITA.sk) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite koná v jednej veci, ktorá sa týka tzv. „prevratu", teda podozrenia na rozvrat ústavného zriadenia. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová s tým, že bližšie informácie aktuálne nie je možné poskytnúť.


Dozor nad danou vecou však nevykonáva Generálna prokuratúra SR, čo vyplýva zo stanoviska hovorkyne Jany Tökölyovej. „Generálna prokuratúra SR nevykonáva dozor vo Vami spomínanej veci,“ informovala.

Prevrat je podľa Gašpara slangový výraz


Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar v rozhovore pre televíziu JOJ povedal, že v súvislosti so zisteniami SIS je momentálne vedených niekoľko konaní na úrovni orgánov činných v trestnom konaní. Zároveň už podľa neho boli niektoré osoby aj vypočuté. Ako však zdôraznil, prevrat je slangový názov, ktorý začali používať politici.

Tvrdeniami o prevrate konkrétne argumentovali predstavitelia štátu na začiatku roku 2025 v súvislosti s protivládnymi protestami. SIS podľa Gašpara v tejto súvislosti hovorila vo svojej správe o vplyvovom pôsobení na území Slovenska, nie iba o samotnom prevrate. Všetky informácie, ktoré boli v správe uvedené, sú podľa Gašpara momentálne už overené.

„Nemajte predstavu, že tá správa bola teraz o tom, že tu sa ide robiť prevrat a ten prevrat bude vtedy a vtedy a bude ho robiť ten a ten,“ vyhlásil Gašpar. Štát podľa neho v tejto súvislosti prijal niekoľko preventívnych opatrení na úrovni všetkých bezpečnostných zložiek, ktoré boli efektívne.

„Nezabránilo sa právu zhromažďovať, čiže tí ľudia mohli ďalej pokojne protestovať, a zabránili sme akýmkoľvek bezpečnostným incidentom,“ skonštatoval šéf SIS.

Fico hovoril o štruktúre ľudí zo zahraničia


Predseda vlády Robert Fico ešte začiatkom januára hovoril o štruktúre ľudí zo zahraničia, ktorí sa aktívne podieľali na udalostiach na Ukrajine a v Gruzínsku, a na Slovensku majú za cieľ zneužiť občianske protesty na rozvrat ústavného zriadenia.

Z tohto dôvodu sa v januári uskutočnilo aj zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, na ktorom boli podľa premiéra prezentované informácie spravodajských služieb. Prezentované informácie podľa Fica obsahovali konkrétne mená, mená organizácií alebo konkrétne finančné toky.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zase uviedol, že v súvislosti s údajnou prípravou prevratu beží vo viacerých veciach trestné stíhanie.


Zdroj: SITA.sk - ÚBOK sa zaoberá jednou vecou súvisiacou s „prevratom“, Generálna prokuratúra však nad tým dozor nevykonáva © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Pokus o prevrat prevrat
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Filantropia slovenských milionárov s tichým vplyvom
<< predchádzajúci článok
Väčšina Slovákov nesúhlasí s predĺžením volebného obdobia samospráv, návrh podporujú najmä voliči Smeru

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 