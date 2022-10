Filip Mešár sa rýchlo zlepšuje a sťažuje Montrealu Canadiens rozhodovanie o jeho budúcnosti

Sezónu môže začať v AHL

Pripravený hrať medzi profesionálmi

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár podáva v hlavnom prípravnom kempe klubu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL oveľa lepšie výkony ako sa čakalo, čo komplikuje kanadskej organizácii rozhodovanie o jeho budúcnosti.Najskôr sa špekulovalo o jeho pôsobení v kanadskej juniorskej OHL, no expert Marco D´Amico z portálu Montreal Hockey Now si myslí, že mladý Slovák môže začať sezónu 2022/2023 medzi mužmi v AHL.Mešárove hráčske práva vlastní v OHL klub Kitchener Rangers a podľa odborníkov mal 18-ročný rodák zo Spišskej Belej putovať po nováčikovskom kempe práve tam. V hlavnom kempe sa však výrazne zlepšuje a mohol by skončiť v záložnom tíme Laval Rocket AHL )."Zdá sa, že chce dokázať, že je pripravený hrať medzi profesionálmi. Na ľade pôsobí a aj hrá ako profesionál. Vo formácii s najlepšími hráčmi Lavalu podával vynikajúce výkony. Ukázal, že vie zakladať útoky aj vytvoriť si priestor pôsobivou prácou s hokejkou a korčuľovaním," napísal D´Amico o Mešárovi, ktorý ako krídelník hráva aj na pozícii centra.Podľa D´Amrica si Mešár rýchlo zvyká a ukazuje to aj na ľade. "Rýchlejšie rozmýšľa a zároveň je trpezlivý pri práci s pukom. Nemusí pravidelne bodovať, ale ukazuje návyky a schopnosti, vďaka ktorým môže pravidelne tvoriť hru. Je to očividnejšie v každom zápase. Canadiens aj Rocket majú už dlhšie nedostatok útočníkov schopných rýchlo zaviesť puk do útočného pásma a založiť útok. Mešár ukazuje atraktívnu kombináciu talentu, rozumu a rýchlosti. Ak sa bude ďalej zlepšovať tak rýchlo ako v ostatných dvoch týždňoch, môže ho klub poslať do AHL namiesto OHL," myslí si odborník.