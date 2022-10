Slafkovský bol treťou hviezdou zápasu, Tatar gólom rozhodol o výhre Devils a traja Slováci museli do AHL (video)

Tvrdá práca Tatara počas leta

Slafkovský predviedol zatiaľ najlepší výkon

Traja Slováci smerovali do AHL

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar strelil svoj tretí gól v príprave a stal sa druhou hviezdou pondelkového zápasu zámorskej NHL , v ktorom rozhodol o víťazstve New Jersey Devils 1:0 nad Bostonom Bruins."Cítim sa dobre. V lete som tvrdo pracoval, aby som dokázal, že som sem prišiel pripravený. Bol som motivovaný, čo ma poháňalo počas celého leta. Dúfam, že začneme sezónu správnym spôsobom," povedal Tatar vo videu na oficiálnom webe "diablov".Okrem tretieho gólu v treťom prípravnom dueli zaznamenal aj plusový bod, dve strely a dva bodyčeky počas 13:16 min na ľade. Jeho spoluhráč a krajan Šimon Nemec nenastúpil. Juraj Slafkovský bodoval prvýkrát v hlavnom kempe Montrealu Canadiens pred sezónou 2022/2023, asistoval pri prehre 1:5 s Torontom Maple Leafs. Odohral 16:22 min aj so ziskom mínusového bodu, štyroch striel a bodyčeku. Filip Mešár tentokrát v drese Canadiens nenastúpil."Všetci mi hovoria, aby som viac využíval svoje telo, že si zvyknem na rýchlosť hry a prispôsobím sa. Po troch zápasoch cítim, že sa to zlepšuje, ale stále potrebujem veľa pracovať. Bol to zatiaľ môj najlepší výkon v príprave, ale stále som nehral zďaleka tak dobre ako dokážem. Keď sa budem ďalej zlepšovať a hrať na svojom maxime, môžem povedať, že sem patrím. Dnes som sa k tomu najviac priblížil," uviedla vo videu na webe "Habs" tohtoročná draftová jednotka, ktorú vyhlásili za tretiu hviezdu stretnutia. Adam Ružička v pondelok nebodoval pri triumfe Calgary Flames 4:1 nad Seattlom Kraken.Troch Slovákov poslali v pondelok ich kluby z NHL do svojich záložných tímov v nižšej AHL. Marián Studenič "prežil" na waiver listine nechránených hráčov 24 hodín, a tak z Dallasu Stars smeroval do Texasu Stars. Miloš Kelemen putoval z Arizony Coyotes do tímu Tucson Roadrunners, kde je na skúške 21-ročný slovenský útočník Michal Mrázik Obrancu Samuela Kňažka poslal Columbus Blue Jackets na "farmu" do Clevelandu Monsters, v jedinom prípravnom dueli skóroval.