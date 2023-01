Filip Mešár stratil formu a v ostatných v piatich zápasoch bodoval len raz, vysvetľuje to únavou po majstrovstvách sveta

V NHL zatiaľ nedostal šancu

Pomoc prichádza z Montrealu

26.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár nemá po majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov takú formu ako pred nimi, v ostatných piatich zápasoch tímu kanadskej OHL Kitchener Rangers zaznamenal iba jednu asistenciu.Podľa 19-ročného krídelníka za to môže aj únava, keďže od začiatku tejto sezóny mal náročný program. Na svetovom šampionáte "dvadsiatok" nazbieral ako asistent kapitána slovenského tímu šesť bodov za dva góly a štyri prihrávky."Momentálne sa v zápasoch necítim veľmi dobre. Som trochu unavený z majstrovstiev sveta, ale robím všetko pre to, aby som sa cítil lepšie. Dúfam, že v najbližších dňoch to tak bude a začnem zbierať body. Musím v zápasoch pridať, lebo tím odo mňa potrebuje, aby som hral tvrdšie a viac do tela," povedal rodák zo Spišskej Belej pre portál Montreal Hockey Now.Filip Mešár má napriek súčasnej slabšej forme priemer rovného bodu na zápas, v 25 dueloch strelil 10 gólov a pridal 15 asistencií. Na jedno stretnutie nastúpil v drese tímu zámorskej AHL Laval Rocket , no v NHL zatiaľ nedostal šancu.Klub Montreal Canadiens si ho na vlaňajšom drafte nováčikov vybral z 26. miesta a stále pozorne sleduje jeho napredovanie. Mladému Slovákovi vraj pomáha spolupráca s klubovým riaditeľom hráčskeho rozvoja Adamom Nicholasom."Posiela mi videozáznamy mojich striedaní a potom sa o nich rozprávame. Spoločne sledujeme video, následne ho zastaví a spýta sa ma, čo som mohol urobiť lepšie. Potom mi povie, čo by bolo podľa neho najlepšie urobiť. Naozaj mi to pomáha a som rád, že mám takého trénera s množstvom energie," vysvetlil odchovanec slovenského extraligového klubu HK Poprad