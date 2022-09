Filip Mešár v nováčikovskom kempe zaujal a Canadiens si teraz musia dobre premyslieť, čo s ním urobia

Záujem je z AHL aj OHL

Chce byť najlepší kdekoľvek

Voľný je len post krídelníka

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa zámorského experta Arpona Basa z magazínu The Athletic si klub Montreal Canadiens zo zámorskej NHL musí dobre premyslieť, v ktorej súťaži začne sezónu 2022/2023 slovenský hokejista Filip Mešár V nováčikovskom kempe zaujal a strelil dva góly, hrával na pozícii centra s krajanom Jurajom Slafkovským aj na krídle útoku.Zatiaľ nie je známe, či si v tréningovom kempe vybojuje miesto v prvom tíme Habs alebo ho kanadská organizácia pošle do nižšej AHL, prípadne do juniorskej OHL.O 18-ročného odchovanca HK Poprad má záujem farma Montrealu v AHL, tím Laval Rocket, ale privítali by ho aj v mužstve Kitchener Rangers z OHL."Vyskúšali sme ho na pozícii centra aj krídelníka a na oboch mu to išlo. Je to trochu mätúce, ale je skvelé vidieť u mladého hráča, že je taký všestranný a dokáže hrať v každej situácii," pochválil Mešára tréner Lavalu Jean-François Houle po záverečnom dueli na turnaji nádejí v americkom Buffale.Canadiens podľa Basa chcú, aby Mešár pôsobil v najbližšej sezóne v Severnej Amerike, ale Slovák vraj chce hrať medzi mužmi a uprednostní seniorskú súťaž v Európe pred juniorskou v zámorí.Má za sebou už dve sezóny v slovenskej extralige, a tak je pre neho ideálna AHL. "Myslím si, že AHL je pre mňa najlepšia možnosť, ale aj OHL je dobrá možnosť. Kdekoľvek budem hrať, chcem tam byť najlepší," vyjadril sa Mešár diplomaticky.Väčšina Európanov absolvuje ročník po drafte na starom kontinente, ak sa nedostanú hneď do NHL. Len málo z nich začína zámorskú kariéru v AHL.Pre Mešárov hráčsky rozvoj je podľa Basa najlepšia OHL, ale v Kitcheneri ho chcú na pozíciu centra a na nej hrával naposledy medzi juniormi na Slovensku.Problém je, že v Montreale je preňho potenciálne voľný len post krídelníka, keďže kvalitných centrov majú dostatok. Môže tak skončiť v AHL, aj keď pre jeho budúcnosť nie je najlepšia."Postavou sa hodí na krídlo, ale schopnosťami patrí skôr na pozíciu centra. Je veľmi rýchly pri prechode stredným pásmom, a to vo všetkom: v korčuľovaní, v práci s pukom aj v myslení," doplnil Basu k Mešárovi, ktorého Montreal draftoval v tomto roku z 26. miesta.