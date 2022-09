V kempoch NHL bude 20 Slovákov, jednocestnú zmluvu má len štvorica

Dve desiatky slovenských hokejistov sú na súpiskách klubov NHL pre prípravné kempy. Tie odštartujú tri týždne pred začiatkom súťaže, ktorý je na programe 7. októbra. Slovenský hokej má zastúpenie v 14 kluboch, pričom jednocestnú zmluvu majú iba štyria hráči - brankár Jaroslav Halák (New York Rangers), obranca Erik Černák (Tampa Bay Lightning) a útočníci Tomáš Tatar (New Jersey Devils) a Richard Pánik (New York Islanders). Trinásti vstúpia do kempov s dvojcestnými zmluvami, traja sú bez kontraktov.





Zoznam slovenských hokejistov v prípravných kempoch klubov NHL:



Anaheim Ducks - Pavol Regenda (ú)*



Arizona Coyotes - Miloš Kelemen (ú)*



Calgary Flames - Martin Pospíšil (ú)*, Adam Ružička (ú)**



Columbus Blue Jackets - Samuel Kňažko (o)*



Dallas Stars - Marián Studenič (ú)*



Los Angeles Kings - Martin Chromiak (ú)*, David Hrenák (b)*



Minnesota Wild - Servác Petrovský (ú)**



Montreal Canadiens - Juraj Slafkovský (ú)*, Filip Mešár (ú)*



New Jersey Devils - Šimon Nemec (ú)*, Tomáš Tatar



New York Islanders - Richard Pánik (ú)



New York Rangers - Jaroslav Halák (b), Adam Sýkora (ú)*



Tampa Bay Lightning - Maxim Čajkovič (ú)*, Erik Černák (o)



Vegas Golden Knights - Jakub Demek (ú)**



Washington Capitals - Martin Fehérváry (ú)*



* - dvojcestná zmluva



** - bez zmluvy s klubom NHL

V hlavných kempoch sa predstaví aj päť zo šiestich slovenských hráčov, ktorých si kluby vybrali v nedávnom drafte - draftová jednotka Juraj Slafkovský a dvadsaťšestka Filip Mešár v Montreale Canadiens, celková dvojka Šimon Nemec v New Jersey, Adam Sýkora v New Yorku Rangers (draftovaný zo 63. pozície) a Servác Petrovský v Minnesote Wild (185.). Posledne menovaný však na rozdiel od zvyšných štyroch nemá podpísanú zmluvu. V rovnakej pozícii je aj jediný draftovaný Slovák v roku 2021 Jakub Demek, ktorý zabojuje o miesto v tíme Vegas Golden Knights. Novú zmluvu ešte nepodpísal ani útočník Calgary Flames Adam Ružička, ktorému po sezóne 2021/2022 vypršal trojročný kontrakt a v súčasnosti má štatút obmedzeného voľného hráča. Podľa zámorských médií by mala byť nová zmluva otázkou najbližších dní.Po sezóne 2021/2022 už na súpiskách klubov NHL nefigurujú slovenskí obrancovia Zdeno Chára a Andrej Sekera, ktorí ukončili kariéry. Spomedzi Slovákov, ktorí v ročníku 2021/2022 naskočili do NHL, už v zámorí nepôsobia ani obranca Christián Jaroš a brankár Adam Húska, ktorí zamierili do KHL.V rámci tréningových kempov tímy odohrajú niekoľko prípravných zápasov, ktoré sa začnú počas najbližšieho víkendu. Liga odštartuje svoju 105. sezónu dvomi zápasmi v pražskej O2 Aréne, v ktorej sa 7. a 8. októbra stretnú San Jose Sharks a Nashville Predators. Pôjde o prvé európske zápasy od roku 2019.V základnej časti je na programe 1312 zápasov, každý tím odohrá 82. stretnutí. V pozícii aktuálneho držiteľa Stanleyho pohára vstúpia do sezóny hráči Colorada Avalanche.