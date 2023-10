Film: A máme, čo sme chceli je paralelou rozdelenia Československa

Skutočným príbehom je inšpirovaná rodinná tragikomédia A máme, čo sme chceli. Film sleduje príbeh rodiny konfrontovanej so svojou minulosťou a súčasne je paralelou príbehu rozdelenia dvoch národov, Čechov a Slovákov. Celovečerný hraný debut režiséra Michala Kunes Kováča, ktorý vznikol v slovensko-kanadskej koprodukcii, predstavili tvorcovia a herci v pondelok v Bratislave.





Autorom námetu je Maroš Hečko, ktorý sa pod scenár podpísal spolu s Tomášom Dušičkom. "Snažili sme sa o objektivitu alebo nadhľad, nakoľko sa nám to podarilo, o tom musia rozhodnúť diváci," uviedol na tlačovej konferencii Dušička. Pripomenul, že na téme ŠtB spolupracoval s producentom filmu Tiborom Búzom v dokumentárnej sérii Prísne tajne. "Kde sme sa tiež nesnažili relativizovať tému agentstva v ŠtB, ale podať ucelenejší obraz. V tomto filme je to viac o rodine aj téme odpúšťania," poznamenal scenárista."Pre mňa je hlavná téma rozdelenie, rozvrat a následné odpustenie a spojenie. To charakterizuje celý príbeh," povedal Búza k filmu, ktorý rozpráva o geopolitických a sociálnych zmenách v čase rozdeľovania Československa cez malú rodinu z Banskej Bystrice.Príbeh Varchalovcov sa odohráva počas silvestrovského večera roku 1992. Pár hodín pred rozpadom spoločného štátu Čechov a Slovákov sa rodina stretáva pred kostolom, aby spoločne pokrstili malú Zuzku, dcéru Petra (Daniel Fischer) a Heleny (Judit Pecháček). Peter krst zmešká, pretože sa mu do rúk dostal spis jeho otca Daniela (Ady Hajdu), z ktorého sa dozvedá, že otec bol vedený ako agent ŠtB. Domov sa vracia Michal (Dávid Hart), ktorý pozval svoju kanadskú priateľku Charlie (Rachel Kramer), aby s jeho rodinou oslávila príchod nového roka. Rodinu však nachádza v totálnom chaose. Otec Daniel utrpel infarkt po tom, ako ho Peter usvedčil zo spolupráce s ŠtB. Život mu zachráni rýchly zásah rodinného priateľa (Bolek Polívka) a zvyšku rodiny (Eva Holubová, Anna Šišková, Jana Kovalčiková, Jan Budař)."Bolo čo hrať, ten vzťah otca a syna, to čo Peter prežíva je vec veľmi komplikovaná, tá postava si prejde svojím vývojom," komentoval svoju postavu Fischer. Herca a hudobníka už pri čítaní scenára zaujalo, že veľká udalosť - rozdelenie Československa je ukázaná cez komorný a intímny príbeh jednej rodiny. "Symbolizuje ten rozpad, ktorým si prechádza krajina a prejde si ním aj rodina, ktorú zasahujú temné veci z minulosti. Vieme, že ten rozpad prebehol pokojne, rodina sa otrasie v základoch, ale nakoniec sa vzťahy vyriešia, nie sú narušené takisto, ako sú naďalej vzťahy dobré medzi Čechmi a Slovákmi," zhodnotil.Film vstúpi do kinodistribúcie 19. októbra.