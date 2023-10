Príbeh o ženskom zločineckom gangu podľa skutočných udalostí. Štyridsať sloníc

Štyridsať sloníc vás vtiahne a prenesie o sto rokov do minulosti. „Alice je hlavná hrdinka s poriadnou dávkou nerestí, ale čitatelia jej budú držať palce a napäto čakať, ako dopadne spolu so svojimi kumpánkami pri pokuse o ich najväčšiu lúpež,“ napísal Booklist.

Londýn 20. rokov nie je miesto pre svojráznu ženu. Vojny gangov, násilie a nemilosrdný svet prinútili vreckárku Alice Diamondovú žiť z ruky do úst v Minte, drsnom susedstve, ktorému jej rodina šéfovala po celé generácie.

Keď jej otca znovu zavrú do väzenia a jej brat, nešikovný maliar, dlhuje nebezpečnému kriminálnemu syndikátu McDonaldovcov, Alice sa chopí zodpovednosti. Bojuje o moc pri každej príležitosti, snaží sa ochrániť otcovo teritórium a udržať svojich milovaných v bezpečí pred tými najnebezpečnejšími londýnskymi kriminálnikmi.

Keď Alice zverbuje záhadná Mary Carrová, trúfalo sa rozhodne porušiť otcovo pravidlo a stane sa súčasťou notoricky známej skupinky dámskych zlodejok, Štyridsiatich sloníc. Zanecháva Mint a spolu s ostatnými dievčatami kradne z tých najluxusnejších obchodných domov. Alice Diamondová zrejme prvýkrát v živote okúsi úspech. Zanedlho však chce bez ohľadu na cenu viac. Lenže keď sa zrazí jej minulosť s prítomnosťou, dievčaťu z Mintu sa nedá ujsť.

„ Štyridsať sloníc je okúzľujúce čítanie od začiatku do konca. Napriek svojim drsným spôsobom je Alice Diamond nezabudnuteľná hrdinka, ktorú nemôžete nemilovať. Jej príbeh plný nečakaných zvratov vás nielen poteší a prekvapí, ale zároveň aj chytí za srdce. Autorka nás týmto odvážnym debutom presvedčila o svojich kvalitách!“ napísala Amanda Skenandore, ocenená autorka knihy Between Earth and Sky.

Osviežujúci pohľad na gangsterskú tematiku – nie typický muž-gangster, tvrdý, nemilosrdný a neľútostný. Ale partia žien, ktoré majú v rukách moc, zbrane a v hľadáčiku luxusné obchody. „Erin Bledsoe oživila drsné podsvetie Londýna dvadsiatych rokov minulého storočia skutočným príbehom Alice Diamond a jej skupiny zlodejok. Zoznámte sa s lákavou aj odvrátenou tvárou zločineckého života,“ láka Lauren Willig, autorka bestsellerov New York Times zo série Pink Carnation.

Ženy sú komplikované. Viem sa k nim dostať náhodným drgnutím alebo potknutím, čo mi dopraje iba pár sekúnd, aby som stihla potiahnuť to, čo chcem – či už striebornú sponu do vlasov, zlaté náušnice, alebo prsteň s rubínom. Ženy sú riskantný cieľ, ale zároveň sú to chodiace truhlice s pokladom.

Priblížim sa k nej a len čo sa jej chystám stiahnuť jagavú kabelku z pleca, odtiahne sa odo mňa a s tichým zavrčaním ma schmatne za zápästie. „Nech ti to ani nenapadne, bábika.“