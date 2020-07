Film Ava Bez súcitu: Stretnutie s ňou prežije len málokto, ale jedna akcia všetko zmení (video+foto)

Určené ciele na likvidáciu či najatí zabijaci sú nič oproti tomu, čo táto sexi nebezpečná nájomná vrahyňa zažije vo svojom domove.

Obsah filmu

Ava pracuje ako nájomná vrahyňa pre tajnú organizáciu. Je príťažlivá, nebezpečná a stretnutie s ňou prežije len málokto. V práci dostáva len tie najdelikátnejšie prípady, väčšinou pochádzajú z vysokých biznis kruhov. Ava pracuje rýchlo, čisto, bez súcitu a nenápadne. Jedna akcia však všetko zmení. Z Avy sa stane cieľ na odstrel.

Rozhodne sa preto ukryť doma a využiť čas na nápravu vzťahov. S matkou a sestrou sa roky nebavila a z jej bývalého priateľa sa stal gambler, ktorý sa zaplietol s miestnou hráčskou mafiou.

Pôvodne si mala Ava podľa slov jej šéfa len oddýchnuť a načerpať síl. V skutočnosti to však znamená, že šéf ju bez súcitu poslal na večný odpočinok a z nájomnej vrahyne spravil ďalší cieľ na likvidáciu, po ktorom ide celá tajná organizácia.

Trailer k filmu Ava

Réžia a scenár

Otcom filmu plného akcie sa stal režisér Tate Taylor, ktorý stojí aj za takými snímkami ako Farba citov (2011) či veľmi známeho filmu Dievča vo vlaku (2016).

So scenárom si spravil prácu Matthew Newton, ktorý nazbieral skúsenosti aj pri projektoch From nowhere (2016) alebo Who we are now (2017)

Tate Taylor,

Matthew Newton

Hudba a kamera

O hudbu sa postaral fantastický Bear McCreary, ktorého tvorba zahŕňa prácu pre viaceré známe akčné seriály ako Walking dead (2010-2020) alebo Agenti S.H.I.E.L.D. (2020). Podieľal sa aj pri príprave hudby pre filmy Godzila II.: Kráľ monštier (2019) či Ulica Cloverfield 10 (2016). Za prácu na seriáli Da Vinciho démoni (2013 – 2015) získal cenu Primetime Emmy.

Za kamerou stál Stephen Goldblatt, ktorý bol už dvakrát nominovaný na cenu Oscar za prácu na snímkoch Batman Forever (1995) alebo The Prince of Tides (1991). S režisérom Taylorom mal tú česť spolupracovať aj pri filme Farba citov (2011), ale jeho meno je napísané aj pod filmovým projektom Na dotyk (2004).

Herci

Hlavnú úlohu sexi elitnej vrahyne si zahrala Jessica Chastain. Diváci ju mohli uvidieť aj v iných skvelých filmoch ako v Nolanovom Interstellari (2014) alebo ako postavu dospelej Beverly Marsh vo filmovom spracovaní hororu To kapitola 2 (2019).

V dobrom akčnom filme nesmie chýbať taká hviezda ako Colin Farrel, ktorý požičal tvár postave Simona, a rovnako sa môžeme tešiť aj na herecké umenie talentovaného a oceňovaného Johna Malkovicha.

Jessica Chastain,

Colin Farrell,

John Malkovich,

Common,

Geena Davis,

Diana Silvers