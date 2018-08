Film Dubček uviedli 50 rokov po okupácii. Odvysiela ho aj televízia

Na snímke herec Adrian Jastraban, predstaviteľ Alexandra Dubček vo filme Dubček. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke režisér filmu Dubček Ladislav Halama. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 20. augusta (TASR) - Veľmi slabý historický prehľad mladej generácie a neraz takmer nulové znalosti o roku 1968 a o jeho protagonistoch patrili medzi hlavné motívy, pre ktoré sa režisér Laco Halama podujal na realizáciu filmu o Alexandrovi Dubčekovi. Film Dubček sa do kín dostal symbolicky práve v roku, keď od invázie sovietskych a ostatných spojeneckých vojsk uplynulo 50 rokov.povedal pre TASR režisér Laco Halama.Na druhej strane osobná skúsenosť vysokoškolského pedagóga bola pre režiséra aj prínosom a inšpiráciou.dodal Laco Halama.On sám mal v tom čase jedenásť rokov a bol v pionierskom tábore neďaleko hradu Červený Kameň." doplnil režisér Laco Halama.Podľa jeho slov nebola zámerom filmu heroizácia Alexandra Dubčeka ani obdiv k Dubčekovej legende. Ako tvorca vnímal hlavného hrdinu vo viacerých vrstvách. Nemožno si od neho odmyslieť fakt, že do verejného života vstúpil ako presvedčený komunista, ale ani určitú premenu, ktorá uňho nastala v období normalizácie.Zlomovým okamihom filmového príbehu, ale aj Dubčekovej politickej dráhy boli rokovania so sovietskym politbyrom v Moskve, na ktoré časť československej politickej špičky de facto uniesli – Dubček s kolegami bol 21. augusta od 9. hodiny ráno zadržiavaný sovietskymi dôstojníkmi a príslušníkmi ŠtB, následne delegáciu letecky previezli do Sovietskeho zväzu.povedal Laco Halama.Presvedčivosť dodávajú filmu aj prestrihy s autentickými zábermi, na ktorých vidno protagonistov vtedajších udalostí, teda popri Dubčekovi aj najvyššieho sovietskeho predstaviteľa Leonida Iľjiča Brežneva.Posledné obdobie Dubčekovej politickej kariéry po novembri 1989 predčasne ukončila autonehoda na diaľnici medzi Bratislavou a Prahou 1. septembra 1992, v deň, keď slovenský parlament prijímal novú ústavu Slovenskej republiky. Často sa špekuluje o tom, aká by bola slovenská politika, ak by Alexander Dubček bol aj naďalej jej súčasťou. Režisér Laco Halama je však v tomto smere skeptický:Celovečerný film Dubček režiséra Laca Halamu uvedú 21. augusta česká i slovenská verejnoprávna televízia.