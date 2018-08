Kremnické gagy 2018 uvedú tento víkend viac ako 60 predstavení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) – Kremnica sa tento víkend stane centrom európskeho humoru. V poradí 38. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy ponúkne od 24. do 26. augusta umenie v podaní domácich aj zahraničných umelcov.Gagy budú tento rok česko-slovenské, karikatúra stredoeurópska a pouličné umenie svetové. Do Kremnice na konci augusta prichádzajú dve silné generácie československých umelcov, budú nimi Milan Lasica, Martin Huba, Zuzana Kronerová, Stanislav Štepka, Milan Kňažko, Daniela Kolářová, Luděk Sobota, Oldřich Navrátil, ale aj Vanda Hybnerová, Tomáš Matonoha, Dominika Kavaschová, Michal Kubovčík, Sväťo Malachovský, Csongor Kassai a ďalší umelci.V Uličke slávnych nosov pribudnú reliéfy slávnej dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich. Špecialitou bude viac ako 1400 exponátov v Múzeu gýča, ktoré je unikátom svojho druhu. Hlavné námestie ožije svetovým umením, prídu umelci z Austrálie, USA, Kanady, Nemecka, Španielska a Litvy. Kreslený humor má tento rok silné zastúpenie. Prídu karikaturisti z Maďarska, Poľska, Srbska, Ukrajiny, Čiech a Slovenska. Unikátna bude výstava s názvom 1968, ktorá obsahuje 68 výtvarných diel od ôsmich autorov publikovaných pred 50 rokmi.„Návštevníkov čaká viac ako 60 predstavení, z ktorých polovicu uvedieme bez vstupného. Veríme, že si opäť užijú neopakovateľnú festivalovú atmosféru. Prajeme všetkým príjemné umelecké zážitky a veľa, veľa zábavy na úrovni," uviedol pre médiá producent festivalu Pavol Kelley.„Budú to tri dni kultivovaného humoru a satiry. Program je veľmi pestrý, začíname predstaveniami pre deti, pokračujeme kvalitnou českou a slovenskou činohrou. Až do neskorej noci množstvo koncertov a parádnou tancovačkou," uzatvára riaditeľ festivalu Roman Vykysalý.