Film Duchoň rozpráva príbeh človeka, ktorý neuniesol slávu (video)

Dlho očakávaný životopisný hudobný film Duchoň čakala vo štvrtok premiéra v Bratislave. Snímku o ikone slovenskej hudobnej scény Karolovi Duchoňovi predstavili tvorcovia a herci aj na štvrtkovej novinárskej projekcii. „Vychádzali sme z divadelného predstavenia martinského divadla,“ prezradil režisér Peter Bebjak.



Potvrdil inšpiráciu divadelným projektom Slovenského komorného divadla (SKD) Martin Zem pamätá, ktorého autormi sú Róbert Mankovecký a Jiří Havelka, tí sú podpísaní aj pod scenárom filmovej novinky. „Vytvorili akoby videoklip spevákovho života. Ten princíp sa nám páčil, v sto minútach vidíme 27 rokov života Karola Duchoňa, od jeho šiestich - siedmich rokov. Sú tam miesta, kedy sa film zastaví alebo spomalí, lebo sú dôležité v jeho živote v tom, že má čas a priestor sa rozhodnúť,“ priblížil Bejbak.

Duchoň je podľa jeho slov film o živote, o snahe prežiť. „O snahe sa možno vymaniť, ale popritom sa vlastne prispôsobiť dobe,“ doplnil režisér. Film sa začína v auguste roku 1984, keď bol Duchoň súčasťou prednakrúcania silvestrovského televízneho programu. „Do toho sú vstrihávané jednotlivé životné situácie a rozhodnutia, ktoré musel urobiť,“ dodal Bebjak o snímke o talentovanom spevákovi, ktorý zomrel v roku 1985 vo veku 35 rokov.



„Nie je to pocta Duchoňovi a stavanie mu nejakého pomníku, nie je to o alkoholikovi, alkohol bol len prostriedok toho, ako odišiel z toho sveta a čo ho zničilo. Je to o človeku, ktorý neuniesol slávu,“ povedal scenárista Mankovecký s tým, že nakrúcaniu životopisného filmu o spevákovi s veľkým talentom, ktorý najväčšiu slávu zažil v Československu v čase normalizácie, a v súčasnosti je populárny aj pre mladú generáciu, predchádzalo štúdium viacerých archívov.

Tvorcovia sa stretávali aj so žijúcimi pamätníkmi a rodinou speváka. „Povedzme 20 percent je fabulácia a 80 percent tie repliky zostali dokonca tak, ako nám ich ľudia povedali, keď sme zbierali materiál, lebo to bol základ získavania materiálu, že som robil rozhovory s pamätníkmi,“ uviedol Mankovecký. Scenárista sa zhováral predovšetkým s Duchoňovou manželkou Elenou a celou plejádou muzikantov, ktorí s ním hrali, spolužiakov až po zvukárov, ktorí s ním pracovali.



Vo filme zaznejú originálne piesne s hlasom Karola Duchoňa i piesne, ktoré naspieval jeho herecký predstaviteľ Vladislav Plevčík. Duchoňovu manželku Elenu stvárňuje Anna Jakab Rakovská, rodičov Gregor Hološka a Agáta Spišáková. V ďalších úlohách sa objavia Tomáš Maštalír, Adrian Jastraban, Alena Pajtinková, Daniel Fischer, Daniel Žulčák, Juraj Hrčka či Juraj Bača. V hudobnom príbehu o Karolovi Duchoňovi nechýba ani česká legenda Karel Gott, ktorého si zahral Vojtěch Kotek.



Film Duchoň príde do kín 31. júla.