Centrum Bojníc bude opäť patriť legendám z mesta i regiónu. Deväť dramatizovaných príbehov na rôznych miestach si tam budú môcť návštevníci pozrieť v sobotu (19. 7.) od 17.00 h do 23.15 h v rámci podujatia Divadelnej spoločnosti Legendy ožívajú. Piaty ročník akcie opäť ponúkne i nové príbehy, jej súčasťou bude i módna prehliadka krojov z Hornonitria.





„Je to podujatie o ľuďoch, o atmosfére, genius loci tohto priestoru, histórii, divadle, smiechu, zábave, mrazení. Tento projekt sme spustili pred piatimi rokmi. Na deviatich rôznych miestach v meste sa uskutočňujú historické výjavy, nie sú to len typické povesti, historické záležitosti, ale i povedačky a legendy,“ uviedol režisér podujatia Vojtech Bartko.Divadelná spoločnosť i počas tohto ročníka pripravila nové príbehy. „Snažím sa ako autor uchopiť aj naše regionálne dejiny, ktoré majú nádherný presah do celej našej krajiny a Európy, pretože hornou Nitrou prechádzali dejiny vo veľkom,“ načrtol Bartko.Spresnil, že tento rok si podľa neho organizátori pripomenú i vzburu žien. „Išlo o súhru dvoch miest - Prievidze a Bojníc. Vzbúrili sa prievidzské ženy proti bojnickým pánom, ktorí chceli zabrať ich mesto. Keďže sme si povedali, že pomaly zobudíme i legendy, ktoré už zaspali, pripomenieme si i 150. výročie narodenia Karola Antona Medveckého, tiež Péčovcov, hotel Lipa a Baťovcov,“ priblížil.Piaty ročník podujatia v sobotu doplní i ďalší program, pred polnocou sa na Hurbanovom námestí uskutoční folklórna módna prehliadka. Novinkou je mobilná aplikácia oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) pod názvom Stopy zážitkov, ktorá intuitívne prevedie návštevníkov celým podujatím a nahradí doterajšiu tlačenú verziu mapky jednotlivých legiend.Podujatie sa ešte uskutoční v ďalších dvoch termínoch - 16. augusta a 13. septembra. „V auguste budeme mať podujatie Šafranové Bojnice, program bude počas celého víkendu a ponúkne históriu so šafranovým opojením či s ohňovou šou,“ avizoval Bartko.Tento rok podujatie realizuje Divadelná spoločnosť s finančnou podporou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR s podporou OOCR Región Horná Nitra - Bojnice.