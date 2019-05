Film Expo predstaví aj prvý slovenský dron pre filmárske účely

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. mája (TASR) - Vo štvrtok 23. mája sa v Bratislave uskutoční Film Expo, ktorý organizuje Asociácia slovenských kameramanov (ASK).TASR informovala za organizátorov Zuzana Golianová. V programe podujatia sú workshopy, prednášky a prezentácie technologických noviniek na podporu kreatívnej tvorby filmárov.vysvetľuje Jopy Hečko, Aerial DOP (kameraman leteckých záberov) a dodáva:Dron, ktorý je venovaný filmárom, by mal byť tento rok dokončený. Zatiaľ ho ešte nikde neprezentovali, na ASK Industry Day má mať premiéru. Vývojári robia na projekte tri roky, za ktoré si práca na ňom vyžiadala okolo 70.000 eur. "objasňuje Hečko.Na tému legislatívy vytvárania leteckých záberov za pomoci UAV - dronov sa na podujatí vyjadrí Martin Jurovic, vedúci oddelenia všeobecného letectva, leteckých prác a UAV Dopravného úradu. Práve dané oddelenie legislatívu vytvára.uzavrel Hečko.Film Expo sa uskutoční v Ateliéroch Studia 727 od 9.00 do 20.00 h. Téma dronov a legislatívy vytvárania leteckých záberov za ich pomoci je na programe o 10.00 h.