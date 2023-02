Film Invalid po bratislavskej premiére vyvolal intenzívne emócie

Intenzívne emócie divákov vyvolal nový slovenský film Invalid na pondelkovej (31. 1.) slávnostnej premiére v Bratislave. Čiernu akčnú komédiu nakrútil Jonáš Karásek, o scenár sa postaral Tomáš Dušička. "Pre mňa ako autora komédie bolo najväčšou poctou, že polovica vtipov sa stratila v smiechu divákov, pretože sa smiali ešte na predchádzajúcom vtipe,“ komentoval uvedenie filmu v hlavnom meste Dušička.





Radosť z nadšeného prijatia filmovej novinky, ktorej nechýbajú dynamika a vtip, mal autor scenára aj po slávnostnej projekcii. "Každý jeden človek, s ktorým som si po premiére podával ruku, mi ďakoval za zážitok. Je to pre mňa nádej, že ľudia sa chcú baviť a smiať. Že takéto filmy budú vznikať, pretože diváci si ich vedia užívať. Bol som užasnutý a obávam sa, že bude veľmi ťažké dosahovať takúto métu v ďalších filmoch," vyhlásil scenárista Invalida.Zmes kvalitných hereckých výkonov, hudby, prevedenia, réžie, kaskadérstva, vizuálnych efektov - diváci po projekcii nevedeli, čo z toho majú chváliť viac. Podobné pocity prežíval aj Karásek. "S napätím sme čakali na reakcie divákov. Vďakabohu, boli nadmieru pozitívne, navyše aj od takých ľudí, ktorých názor si veľmi cením," poznamenal.Hlavné postavy v novom slovenskom filme stvárňujú Gregor Hološka a jeho český kolega Zdeněk Godla. Hološka hrá Laca Hundera - údržbára v múzeu, ktorého cholerická povaha dostane až na invalidný vozík. Godlov Gabo je rómsky rozprávač príbehu. "Korene mám na východe Slovenska, tata pochádza z Prešova, mama nie, tá bola z Českého Krumlova, ale doma sme slovensky ani rómsky nehovorili, neviem, ako som sa to naučil, asi je to v génoch," povedal pre TASR Godla.V čiernej akčnej komédii divákov ďalej zabavia Daniel Fischer, Ivo Gogál, Oľga Belešová, Sväťo Malachovský, Sáva Popovič, Helena Krajčiová, ale aj Patrik Rytmus Vrbovský.Film Invalid príde do kinodistribúcie 9. februára.