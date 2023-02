Iggy Pop vydal nový album Every Loser

Rockový veterán Iggy Pop vydal nový album. Devätnásta sólová platňa krstného otca punku, ako je spevák často označovaný, sa nazýva Every Loser a spolupracovalo na nej mnoho zaujímavých hudobníkov – Flea a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Duff McKagan z Guns N’Roses, Stone Gossard z Pearl Jam alebo Dave Navarro, Eric Avery a Chris Chaney z Jane's Addiction. Nový album produkoval Andrew Watt, ktorého služby v minulosti využili tak rozdielni umelci ako Ozzy Osborne, Dua Lipa alebo Ed Sheeran. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.





Iggy Pop založil v roku 1967 formáciu The Psychedelic Stooges, v októbri 1967 si upravili názov na Iggy & The Stooges. V auguste 1969 vydali prvú LP platňu The Stooges. V 70. rokoch dvakrát prerušili činnosť, príčinou bola Iggyho závislosť na drogách. Jej surový rockový štýl a živelný prístup neskôr ovplyvnil veľa rockových kapiel, medzi svoje vzory ju uvádzala napríklad slávna Nirvana.Strung Out Johnny klip: