Film Krajina ve stínu má 15 nominácií na Českého leva, čo je najvyšší počet.

Film režiséra Bohdana Slámu Krajina ve stínu sa s 15 nomináciami na Českého leva a piatimi na Ceny českej filmovej kritiky zaradil v Česku na špičku kvalitných filmov minulého roka. V oboch oceneniach snímka figuruje aj v najvyššej kategórii – Najlepší celovečerný film. Na najlepšieho herca v hlavnej úlohe je nominovaný slovenský herec Csongor Kassai.





„Úspešný česko-slovenský film mal už dva termíny slovenskej premiéry, ten tretí, snáď posledný, príde s 'dobou otvorených kín'," TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.„Úspech filmu, ktorý prišiel s nomináciami na Českého leva a predtým na Ceny českej filmovej kritiky, nás mimoriadne potešil, aj keď z pozície slovenských koproducentov sme dôverovali jeho kvalitám už od začiatku. Naša spoločnosť sa chce popri komerčných filmoch venovať aj divácky náročnejším, umeleckým titulom. Potvrdenie, že práve Krajina ve stínu takým filmom je, prišlo aj cez aktuálnu správu o spomínaných nomináciách," uviedol Peter Neveďal zo spoločnosti Filmpark production, ktorý spolu so Silviou Učňovou Kapustovou film koprodukoval.Tá ako riaditeľka distribučnej spoločnosti Filmtopia, ktorá prinesie film do našich kín, upozorňuje, že snímka vstúpi do všetkých slovenských kín – kamenných kín, multiplexov, filmových klubov a nezávislých priestorov – až po tom, čo to pandemická situácia dovolí a tieto priestory sa opäť otvoria. Slámova novinka mala slovenskú predpremiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematik 2020.Film získal 15 nominácií na Českého leva, čo je najvyšší počet. Krajina ve stínu sa bude o ocenenie uchádzať v kategóriách: Najlepší celovečerný film, Najlepšia réžia, Najlepšia herečka a najlepší herec v hlavnej aj vo vedľajšej úlohe, Najlepší scenár, kamera, strih, zvuk, hudba, scénografia, kostýmy, masky, Najlepší filmový plagát. "V poslednej uvedenej kategórii – za českú verziu plagátu – film už cenu získal," dodala Golianová. Víťazi budú známi 6. marca. Presne o mesiac skôr, 6. februára, zverejnia výsledky Ceny českej filmovej kritiky, tam má Krajina ve stínu šancu v piatich kategóriách: Najlepší film, Najlepšia réžia, scenár, Najlepšia herečka a Audiovizuálny počin.Krajina ve stínu je prvý historický film Bohdana Slámu. Čierno-biela snímka, nakrútená na klasický pás, zaznamenáva skutočný príbeh. Je kronikou toho, ako sa pokojné medziľudské vzťahy v malej obci v pohraničí premenia, keď okolo prejde veľká história.„Ide o dôležitú kapitolu zo spoločných československých dejín z obdobia 30. až 50. rokov minulého storočia. Režisér a scenárista Ivan Arsenjev zobrazili tému filmu veľmi originálne, pričom sa opierali o doposiaľ nezaznamenané historické udalosti," poznamenala Golianová k výpravnej dráme, ktorá poukazuje na to, čo dokáže páchať človek na človeku.Vo filme účinkujú Magda Borová, Csongor Kassai, Stanislav Majer, Zuzana Kronerová, Agi Gubíková, Petra Špalková a ďalší.