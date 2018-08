Film o J. Palachovi príde do kín už 30. augusta

Na snímke zľava herec Viktor Zavadil, režisér Robert Sedláček a producentka Silvia Panáková počas tlačovej konferencie k novému česko-slovenskému filmu Jan Palach 23. augusta 2018 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 24. augusta (TASR) – Slovenskí diváci si budú môcť filmové spracovanie príbehu českého študenta, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii v Československu, pozrieť v kinách už 30. augusta. Česko-slovenská snímka Jan Palach, ktorú nakrútil režisér Robert Sedláček podľa scenára spisovateľky Evy Kantůrkovej, predstavili tvorcovia a herci vo štvrtok (23.8.) v Bratislave.uviedol Sedláček.Životopisný film vznikol v spolupráci RTVS, Českej televízie a Cinemartu. Finančne ho podporili Audiovizuálny fond a Český štátny fond kinematografie.Dramaturg RTVS Michal Pusztay priblížil, že táto životopisná dráma má pre televíziu hlbší zmysel. V Palachovom príbehu podľa jeho slovSnímka pozoruje posledné mesiace života mladého muža na základe dostupných faktických prameňov a zároveň premýšľa, čo sa mu tiahlo hlavou. Jan nikomu z blízkych o svojom rozhodnutí vopred nepovedal. Ani nenaznačil, že by bol samovraždy schopný. Vo filme prechádza vzťahom so svojou priateľkou Helenkou, búrlivým študentským životom v roku 1968, spolužitím s matkou doma vo Všetatoch, zažije študentské brigády v Kazachstane a Francúzsku, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Rovnako, ako sa od jesene 1968 mení verejný život, kolorit ulíc i výrazy ľudí, deje sa niečo s Janom.