R. Havlík: Chýbali mi filmy ako Na Hromnice o deň viac alebo Tootsie

Jiří Langmajer hrá hlavnú úlohu vo filme Po čom muži túžia. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 24. augusta (TASR) - Režisér úspešnej romantickej komédie Pohádky pro Emu Rudolf Havlík prichádza s novinkou Po čom muži túžia. V novej Havlíkovej komédii sa diváci môžu tešiť na hviezdne herecké obsadenie. Scenár o večnom súperení mužského a ženského sveta napísal spoločne so spisovateľkou Radkou Třeštíkovou, jednou z najpredávanejších českých spisovateliek.Charizmatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na ktorého ženy letia, je šéfredaktorom známeho pánskeho časopisu. Jedného dňa dostane jeho nezáväzný spôsob života niekoľko rán. Dajú mu výpoveď pre pokles predajnosti časopisu, bývalá manželka a dcéra (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opäť naštvú, neznáma žena mu nabúra auto a na jeho miesto je dosadená krásna, mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyrieši problémy po chlapsky - spoločne s najlepším kamarátom Čestmírom (Matěj Hádek) sa opije a počas dobrodružnej noci si praje, aby sa stal ženou, pretožeRáno Karel zistí, že následkom nočnej alkoholickeja zásahom veštkyne Zoltany (Pavla Tomicová) sa stal ženou (Anna Polívková). Avšak len fyzicky. Karel sa ako Karla musí vyrovnať nielen s novým vzhľadom, ale hlavne sa naučiť fungovať v ženskom tele a zistiť, či to majú ženy naozaj jednoduchšie.hovorí režisér a spoluautor scenára Rudolf Havlík.Novú českú komédiu Po čom muži túžia prináša do kinodistribúcie od 20. septembra CinemArt.