Film Romana Polanského získal cenu César v troch kategóriách

Historická filmová dráma režiséra Romana Polanského o krivom obvinení a odsúdení dôstojníka židovského pôvodu Alfreda Dreyfusa získala v piatok večer prestížne ceny César v troch kategóriách: za najlepšiu réžiu, najlepší adaptovaný scenár a najlepšie kostýmy. Informoval o tom spravodajský portál France Info.





Večer udeľovania francúzskych filmových cien César ovládol film Bedári

Polanského snímka J'accuse (v preklade Žalujem, ale v anglickej distribúcii uvádzaná pod názvom An Officer and a Spy) bola nominovaná na cenu César udeľovanú Francúzskou filmovou akadémiou v celkovo 12 kategóriách.Po oznámení verdiktu poroty, že Polanski zvíťazil ako najlepší režisér, časť publika na protest proti tomu opustila sálu kultúrneho centra Pleyel v Paríži, kde sa galavečer konal.Ešte v piatok podvečer sa pred centrom Pleyel zišlo niekoľko stoviek demonštrantov a aktivistov za práva žien, ktorí mali v rukách transparenty s heslami proti Polanskému. Polícia proti nim zasiahla slzotvorným plynom a najmenej dvoch demonštrantov zadržala.Režisér vopred oznámil, že sa na piatkovom galavečere nezúčastní práve pre avizované protesty, ktoré označil za "verejné lynčovanie".Protesty proti Polanskému súvisia s najnovšími obvineniami zo znásilnenia, ktoré voči nemu vlani na jeseň vzniesla francúzska herečka a fotografka Valentine Monnierová.Kvôli Polanského filmu J'accuse sa nedávno dostala pod paľbu kritiky aj Francúzska filmová akadémia, keď rozhodla nominovať Polanského novinku hneď v 12 kategóriách.V reakcii na túto kritiku odstúpili všetci členovia predstavenstva filmovej akadémie. Svoje rozhodnutie vo veci Polanského filmu obhajovali tvrdením, že jednotlivé snímky nehodnotia na základe "morálnych princípov".Polanského najnovší film - historická dráma J’Accuse! - hovorí o takzvanej Dreyfusovej afére, v ktorej bol koncom 19. storočia vo Francúzsku za špionáž krivo obvinený a odsúdený dôstojník židovského pôvodu.Polanski sa ešte v roku 1977 priznal v USA k pohlavnému styku s 13-ročným dievčaťom. Za to si vo väzení odsedel 42 dní a následne ho prepustili na kauciu. Na vyhlásenie rozsudku však nečakal a v roku 1978 ušiel do Francúzska. V USA naňho stále platí zatykač, pričom v Hollywoode je nežiaducou osobou.Najúspešnejším filmom 45. ročníka udeľovania francúzskych filmových cien César sa stala snímka Bedári (Les Misérables), ktorú nakrútil režisér Ladj Ly. Zo slávnostného galavečera v Paríži si tvorcovia tohto filmu odniesli štyri sošky Césara: za víťazstvo v kategóriách najlepší film, najlepší začínajúci herec, cenu publika a za najlepší strih.Na druhom mieste v počte ocenení skončili film francúzsko-poľského režiséra Romana Polanského J’accuse (v preklade Žalujem, ale v anglickej distribúcii uvádzaný pod názvom An Officer and a Spy) a snímka Zažiť to znovu (La Belle époque) nakrútená Nicolasom Bedosom.Polanského historická filmová dráma o krivom obvinení a odsúdení dôstojníka židovského pôvodu Alfreda Dreyfusa získala Césara v troch kategóriách: za najlepšiu réžiu, najlepší adaptovaný scenár a najlepšie kostýmy.Bedosov film získal sošku Césara za scenár, vedľajšiu ženskú rolu a za výpravu.Kategóriu najlepší zahraničný film vyhrala juhokórejská snímka Parazit, ktorá nedávno triumfovala aj pri udeľovaní cien americkej filmovej akadémie.Sošku Césara si za svoj výkon v hlavnej ženskej role odniesla Anais Demoustierová (Alice et le maire). V mužskej kategórii vyhral Roschdy Zem, ktorý hral hlavnú postavu vo filme Roubaix, une lumiere.Za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe boli ocenení Fanny Ardantová (Zažiť to znovu) a Swann Arlaud (Grâce a Dieu/Z milosti Božej).Za najlepších začínajúcich hercov porota označila Lynu Khoudriovú (Papicha) a Alexisa Manentiho (Bedári).Film Papicha režisérky Mounie Meddourovej získal aj cenu César ako najlepšia prvotina.Odovzdávanie cien César, ktoré sú francúzskou obdobou amerických cien Oscar, poznamenala tento rok kontroverzia ohľadom nominácie Polanského filmu v 12 kategóriách.Po oznámení verdiktu poroty, že Polanski zvíťazil ako najlepší režisér, časť publika na protest proti tomu opustila sálu kultúrneho centra Pleyel v Paríži, kde sa galavečer konal.Polanski sa pritom na slávnostnom odovzdávaní francúzskych filmových cien ani nezúčastnil, pretože sa chcel vyhnúť "verejnému lynčovaniu".Časť hostí galavečera odignorovala potom aj tradičnú slávnostnú večeru v luxusnej parížskej reštaurácii Fouquet's.Ešte v piatok podvečer sa pred centrom Pleyel zišlo niekoľko stoviek demonštrantov a aktivistov za práva žien, ktorí mali v rukách transparenty s heslami proti Polanskému. Polícia proti nim zasiahla slzotvorným plynom a najmenej dvoch demonštrantov zadržala.Protesty proti Polanskému súvisia s najnovšími obvineniami zo znásilnenia, ktoré voči nemu vlani na jeseň vzniesla francúzska herečka a fotografka Valentine Monnierová.Kvôli Polanského filmu J'accuse sa nedávno dostala pod paľbu kritiky aj Francúzska filmová akadémia, keď rozhodla nominovať Polanského novinku hneď v 12 kategóriách.V reakcii na túto kritiku odstúpili všetci členovia predstavenstva filmovej akadémie. Svoje rozhodnutie vo veci Polanského filmu obhajovali tvrdením, že jednotlivé snímky nehodnotia na základe "morálnych princípov".Dva dni pred udeľovaním cien sa dočasnou šéfkou Francúzskej filmovej akadémie v stredu stala Margaret Menegozová.