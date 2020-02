Film Neviditeľný

Leigh Whannell, režisér originálneho trileru Upgrade, prichádza s ďalšou žánrovou lahôdkou, v ktorej inovatívne oživuje legendárneho hororového antihrdinu.

Keď Cecilia /Elisabeth Moss, hviezda zo seriálu Príbeh služobníčky/ pochopila, že chodí s psychopatom, bolo už žiaľ neskoro. Odrezaná od sveta v luxusnom sídle majetníckeho vynálezcu pochopí, že ak chce prežiť, musí ujsť. Podarí sa jej to, a keď sa od ex partnerovho právnika navyše dozvie, že ten jej odchod neuniesol a spáchal samovraždu, môže sa po rokoch znovu slobodne nadýchnuť.Okrem toho je ešte aj veľmi bohatá, lebo jej mŕtvy milenec z nejakého zvláštneho zvráteného dôvodu zanechal obrovský majetok. Tak prečo je stále taká nepokojná? Prečo má stále nervy na prasknutie? Prečo sa okolo nej dejú veci, ktoré si nevie vysvetliť a ktoré majú stále desivejší priebeh a dôsledky? Existujú len dve vysvetlenia. Buď sa Cecília celkom vážne zbláznila, alebo sa v jej blízkosti pohybuje niekto doslova neviditeľný, niekto, kto má jediný cieľ – pripraviť Cecíliu o všetko, na čom jej v živote záleží. Lenže ako sa dá bojovať s nepriateľom, ktorého nevidíte a ktorý je možno len výplodom vašej fantázie?Film Neviditelný, ktorý sa inšpiroval legendárnym monštrom štúdia Universal, vznikol v produkcii spoločnosti Blumhouse Jasona Bluma, ktorá sa v posledných rokoch vyprofilovala na tvorcu veľmi originálnych a kvalitných hororov (Uteč, My). Garantom svižného prístupu je aj autor scenára a režisér filmu Leigh Whannell, ktorý pred dvomi rokmi prekvapil filmových fanúšikov vynikajúcim trilerom Upgrade. „Nečakajte klasický horor s desivým monštrom, scénami pri, ktorých od ľaku vyskočíte zo sedadla, či zábavnými vsuvkami na odľahčenie. Náš film je temný príbeh, ktorý vás nenechá ani na okamih vydýchnuť“ sľubuje režisér