Film Šarlatán je nominovaný na Oscara, Správa sa do užšieho výberu neprebojovala

93. ročník udeľovania Oscarov



prehľad nominácií, ako ich zverejnila webstránka www.oscars.org:





Dokumentárny film

Krátky dokumentárny film

Medzinárodný film

Masky

Pôvodná filmová hudba

Pôvodná filmová pieseň

Krátky animovaný film

Krátky hraný film

Vizuálne efekty

All In: The Fight for DemocracyBoys StateKolektívKripl Kemp: Revolúcia na kolieskachSmrť Dicka JohnsonaGundaMLK/FBITajný agentMoja učiteľka chobotnicaNokturnoMaliarka a zlodej76 DaysTimeThe Truffle HuntersVitajte v ČečenskuAbortion Helpline, This Is LisaCall Center BluesColetteA Concerto Is a ConversationDržme spoluHunger WardHysterical GirlA Love Song for LatashaKocka na časČo by urobila Sophia Loren?Bosna a Hercegovina - Quo Vadis, Aida?Čile - Tajný agentČeská republika - ŠarlatánDánsko - ChľastFrancúzsko - Taká láskaGuatemala - La LloronaHongkong - Shao nian de ni (anglický názov: Better Days)Irán - Khorshid (anglický názov: Sun Children)Pobrežie Slonoviny - La Nuit des rois (anglický názov: Night of the Kings)Mexiko - Už tu nie somNórsko - NádejRumunsko - KolektívRusko - Dorogije tovarišči (anglický názov: Dear Comrades!)Taiwan - Yang guang pu zhao (anglický názov: A Sun)Tunisko - L'Homme qui a vendu sa peau (anglický názov: The Man Who Sold His Skin)Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley QuinnEmmaGloria na cesteAmerická elégiaPán Jangle a vianočné dobrodružstvoMalé veciMa Rainey - matka bluesMankOne Night in Miami...PinocchioAmonitBúrka dušíBratstvo piatichNeviditeľnýPán Jangle a vianočné dobrodružstvoŽivot pred sebouMalé veciMankPolnočné neboMinariMulanSprávy zo svetaDušaTenetChicagský tribunálTurntables z filmu All In: The Fight for DemocracySee What You’ve Done z filmu Belly of the BeastWuhan Flu z filmu Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of KazakhstanHusavik z filmu Eurovision Song Contest: The Story of Fire SagaNever Break z filmu Máme hlasMake It Work z filmu Pán Jangle a vianočné dobrodružstvoFight For You z filmu Judas and the Black Messiahlo Si z filmu Život pred sebouRain Song z filmu MinariShow Me Your Soul z filmu Mr. Soul!Loyal Brave True z filmu MulanFree z filmu Ivan je len jedenSpeak Now z filmu One Night in Miami...Green z filmu Sound of MetalHear My Voice z filmu Chicagský tribunálBurrowGenius LociMám vás rada, nech sa stane čokoľvekKapaemahuOperaOutThe Snail and the WhaleTo GerardTracesYes-PeopleBittuDa YieFeeling ThroughThe Human VoiceThe Kicksled ChoirThe Letter RoomDovana (anglický názov: The Present)Two Distant StrangersThe VanAyn Levana (anglický názov: White Eye)Vtáky noci a fantastický prerod jednej Harley QuinnBloodshotLove and MonstersMankPolnočné neboMulanIvan je len jedenDušaTenetVitajte v Čečensku