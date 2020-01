Nominácie na Oscara ovládol Joker, po 10 majú Ír a Vtedy v Hollywoode

Dokumenty aj rozprávky

Nominované ženy aj muži

92. ročník udeľovania Oscarov



prehľad nominácií

Najlepší film

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Réžia

Adaptovaný scenár

Pôvodný scenár

Najlepší medzinárodný film

Najlepší dokumentárny film

Najlepší animovaný film

Pôvodná filmová pieseň

Pôvodná filmová hudba

Kamera

Kostýmy

Masky

Strih

Výprava

Strih zvuku

Mix zvuku

Vizuálne efekty

Najlepší krátky animovaný film

Najlepší hraný krátky film

Najlepší krátky dokumentárny film

13.1.2020 - Zoznamu kandidátov v 92. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládne temná komiksovka Joker s jedenástimi nomináciami. Po desať majú mafiánsky epos Ír, vojnová dráma 1917 a dramédia Vtedy v Hollywoode a po šesť si vyslúžili Králiček Jojo, Malé ženy, Manželská história a Parazit.Joker sa uchádza o ceny pre film, herca v hlavnej úlohe (Joaquin Phoenix), za réžiu (Todd Phillips), adaptovaný scenár (Todd Phillips a Scott Silver) a tiež kameru, kostýmy, strih, masky, pôvodnú hudbu, strih a mix zvuku.V kategórii Najlepší film mu konkurujú 1917, Ír, Manželská história, Králiček Jojo, Vtedy v Hollywoode, Parazit, Le Mans '66 a Malé ženy. V kategórii medzinárodných filmov nominovali francúzskych Bedárov, severomacedónsku Krajinu medu, poľské Boże Ciało, španielsku snímku Bolesť a sláva a juhokórejského Parazita.Cenu pre najlepší dokumentárny film môžu získať Americká fabrika, Jaskyňa, The Edge of Democracy, Pre Samu a Krajina medu. Najlepším animovaným filmom sa stane jeden z pätice Ako si vycvičiť draka 3, Kde je moje telo?, Klaus, Hľadá sa Yeti a Toy Story 4.Päticu nominovaných režisérov spolu s Toddom Phillipsom tvoria Džun-ho Pon (Parazit), Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (Ír) a Quentin Tarantino (Vtedy v Hollywoode).Joaquinovi Phoenixovi v kategórii Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe konkurujú Antonio Banderas (Bolesť a sláva), Leonardo DiCaprio (Vtedy v Hollywoode), Adam Driver (Manželská história) a Jonathan Pryce (Dvaja pápeži).Päticu herečiek nominovaných za hlavné úlohy tvoria Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse Ronan (Malé ženy), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy) a Scarlett Johansson (Manželská história), ktorú nominovali aj za vedľajšiu rolu v snímke Králiček Jojo. Päticu herečiek nominovaných za vedľajšie roly dopĺňajú Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Manželská história), Florence Pugh (Malé ženy) a Margot Robbie (Bombshell).Medzi mužmi si nominácie za vedľajšie úlohy vyslúžili Tom Hanks (Výnimočný priateľ), Anthony Hopkins (Dvaja pápeži), Al Pacino (Ír), Joe Pesci (Ír) a Brad Pitt (Vtedy v Hollywoode).Nominácie v pondelok v priamom prenose vyhlásili John Cho a Issa Rae. Oscary rozdajú v nedeľu 9. februára v hollywoodskom Dolby Theatre.1917ÍrJokerManželská históriaKráliček JojoVtedy v HollywoodeParazitLe Mans '66Malé ženyAntonio Banderas - Bolesť a slávaAdam Driver - Manželská históriaJoaquin Phoenix - JokerJonathan Pryce - Dvaja pápežiLeonardo DiCaprio - Vtedy v HollywoodeTom Hanks - Výnimočný priateľAnthony Hopkins - Dvaja pápežiAl Pacino - ÍrJoe Pesci - ÍrBrad Pitt - Vtedy v HollywoodeCynthia Erivo - HarrietScarlett Johansson - Manželská históriaSaoirse Ronan - Malé ženyCharlize Theron - BombshellRenée Zellweger - JudyKathy Bates - Richard JewellLaura Dern - Manželská históriaMargot Robbie - BombshellScarlett Johansson - Králiček JojoFlorence Pugh - Malé ženyDžun-ho Pon - ParazitSam Mendes - 1917Todd Phillips - JokerMartin Scorsese - ÍrQuentin Tarantino - Vtedy v HollywoodeSteven Zaillian - ÍrTaika Waititi - Králiček JojoTodd Phillips, Scott Silver - JokerGreta Gerwig - Malé ženyAnthony McCarten - Dvaja pápežiRian Johnson - Na nožeNoah Baumbach - Manželská históriaQuentin Tarantino - Vtedy v HollywoodeDžun-ho Pon, Won-han Džin - ParazitSam Mendes a Krysty Wilson-Cairns - 1917Francúzsko - BedáriSeverné Macedónsko - Krajina meduPoľsko - Boże Ciało (anglický názov: Corpus Christi)Južná Kórea - ParazitŠpanielsko - Bolesť a slávaAmerická fabrikaJaskyňaThe Edge of DemocracyPre SamuKrajina meduAko si vycvičiť draka 3Hľadá sa YetiToy Story 4KlausKde je moje telo?I’m Standing With You z filmu Breakthrough (hudba a text: Diane Warren)Into The Unknown z filmu Ľadové kráľovstvo II (hudba a text: Kristen Anderson-Lopez a Robert Lopez)Stand Up z filmu Harriet (hudba a text: Joshuah Brian Campbell a Cynthia Erivo)(I’m Gonna) Love Me Again z filmu Rocketman (hudba: Elton John, text: Bernie Taupin)I Can’t Let You Throw Yourself Away z filmu Toy Story 4 (hudba a text: Randy Newman)Hildur Gudnadóttir - JokerAlexandre Desplat - Malé ženyRandy Newman - Manželská históriaThomas Newman - 1917John Williams - Star Wars: Vzostup SkywalkeraRoger Deakins - 1917Rodrigo Prieto - ÍrLawrence Sher - JokerJarin Blaschke - MajákRobert Richardson - Vtedy v HollywoodeChristopher Peterson, Sandy Powell - ÍrMayes C. Rubeo - Králiček JojoJacqueline Durran - Malé ženyArianne Phillips - Vtedy v HollywoodeMark Bridges - JokerBombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan a Vivian BakerJoker - Nicki Ledermann a Kay GeorgiouJudy - Jeremy WoodheadVládkyňa zla 2 - Paul Gooch, Arjen Tuiten a David White1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis a Rebecca ColeThelma Schoonmaker - ÍrTom Eagles - Králiček JojoJeff Groth - JokerAndrew Buckland, Michael McCusker - Le Mans '66Jinmo Yang - ParazitDennis Gassner, Lee Sandales - 1917Bob Shaw, Regina Graves - ÍrRa Vincent, Nora Sopková - Králiček JojoBarbara Ling, Nancy Haigh - Vtedy v HollywoodeHa-jun Lee, Won-Woo Cho - ParazitLe Mans '66 - Donald SylvesterJoker - Alan Robert Murray1917 - Oliver Tarney a Rachael TateVtedy v Hollywoode - Wylie StatemanStar Wars: Vzostup Skywalkera - Matthew Wood a David AcordAd Astra - Gary Rydstrom, Tom Johnson a Mark UlanoLe Mans '66 - Paul Massey, David Giammarco a Steven A. Morrow1917 - Mark Taylor a Stuart WilsonJoker - Tom Ozanich, Dean Zupancic a Tod MaitlandVtedy v Hollywoode - Michael Minkler, Christian P. Minkler a Mark UlanoAvengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken a Dan SudickÍr - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser a Stephane GrabliLeví kráľ - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones a Elliot Newman1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler a Dominic TuohyStar Wars: Vzostup Skywalkera - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach a Dominic TuohyDcéraHair LoveKitbullMemorableSestraBratstvoNefta Football ClubThe Neighbors’ WindowSariaA SisterIn the AbsenceLearning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)Life Overtakes MeSt. Louis SupermanWalk Run Cha-Cha