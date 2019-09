Film Skutok sa stal nie je podľa režisérky len o vražde alebo únose

Na snímke matka R. Remiáša upravuje kvety pod železným krížom. (archívne foto) Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 9. septembra (TASR) - Nový slovenský dokumentárny film Skutok sa stal režisérky Barbory Berezňákovej podáva správu o stave Slovenska cez životný príbeh a vzťah troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha.priblížila genézu snímky v pondelok na tlačovej konferencii Berezňáková.Film sa zaoberá politickými zločinmi spáchanými v novovzniknutej Slovenskej republike v 90. rokoch minulého storočia, ktoré neboli nikdy potrestané – únos prezidentovho syna, vražda Róberta Remiáša a kauza Technopol.Príbeh je rozprávaný prostredníctvom troch zúčastnených postáv - obete vraždy, svedka únosu prezidentovho syna a vtedy mladého investigatívneho novinára. Divák môže sledovať, ako sa traja priatelia (Oskar Fegyveres - svedok, Róbert Remiáš - obeť a Peter Tóth - novinár) zapletú do vysokej politickej hry a ako sa ich osobnosti a ľudské osudy ďalej vyvíjajú.Podľa Berezňákovej film Skutok sa stal nie je len o vražde alebo únose samotnom: "Je to o prostredí, v ktorom žijeme. Som presvedčená, že precedens nepotrestaného trestného činu sa voľne šíri krajinou a robí z nás všetkých obete systému. Film sa snaží nielen vyšetrovať zločiny z minulosti, ale snaží sa poukázať na to, do akej miery sú tieto udalosti prepojené s prítomnosťou."Mladá autorka začala na snímke pracovať v roku 2014, prešla všetky dostupné materiály, periodiká, archívy, čítala knihy.vysvetlila s tým, že film najprv začala nakrúcať hlavne s Oskarom Fegyveresom ako jeho psychologický profil.zdôraznila.hovorí režisérka filmu, ktorý jeden z jeho protagonistov označil za zrkadlo.konštatoval bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok.Novinársku projekciu dokumentu Skutok sa stal si pozrel aj Oskar Fegyveres, ktorý bol ako pracovník Slovenskej informačnej služby nepriamo pri únose prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. Po únose sa rozhodol prehovoriť do médií, kto za týmto činom stál v skutočnosti. Za svoju výpoveď sa v obave o svoj život ukrýval v zahraničí.komentoval filmovú novinku, v ktorej mu predsa niečo chýbalo:Producentom filmu je Leon Productions, koproducentmi RTVS, Frame Films a Známa firma. Skutok sa stal vstúpi do kinodistribúcie 12. septembra.