Počty Francúzov v SNP môžu na Sorbonne skúmať aj slovenskí študenti

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Počet Francúzov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní a ako ich zaevidovalo ministerstvo obrany Francúzska po druhej svetovej vojne, predstavuje 200 bojovníkov. Zdôraznil to francúzsky historik, profesor Alain Soubigou z Univerzity Paris 1 Sorbonne v diskusii pri príležitosti 75. výročia SNP na tému "SNP: iný typ odboja?"Okrúhly stôl na danú tému v týchto dňoch zorganizoval Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci so Stratpol - Inštitútom strategických politík, Historyweb.sk a Veľvyslanectvom Veľkej Británie a Severného Írska.Okrem Soubigoua sa na okrúhlom stole zúčastnil aj historik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (HÚ SAV) Martin Posch. Diskutovali o medzinárodných aspektoch SNP a o jeho mieste v širšom kontexte protinacistického odboja.V slovenskej tlači sa objavil počet 400 Francúzov, ktorí vraj bojovali v radoch SNP. "Treba hneď na začiatku povedať, že do tohto počtu je zahrnutých niekoľko Belgičanov, ktorí z praktických jazykových dôvodov boli začlenení do počtu francúzskych bojovníkov. Počet, ktorý zaregistrovalo francúzske ministerstvo obrany hneď po vojne a po vykonanom výskume, predstavuje 200 Francúzov," zdôraznil Soubigou."O tom niet diskusie," dodal. Pripustil, že diskutovať možno o tom, že sa azda vyskytli účastníci Povstania, ktorí neboli zaregistrovaní na francúzskom ministerstve obrany, lebo neodovzdali v stanovenom termíne doklady o svojej účasti v zahraničnom odboji, čo bolo treba urobiť v rokoch 1945 - 1947.Upozornil tiež, že tu vzniká priestor na prácu pre francúzskych aj slovenských historikov, aby preskúmali zoznamy francúzskych účastníkov odboja. Okrem toho Soubigou pozval kolegov, "ale, čo je ešte dôležitejšie z perspektívneho pohľadu, aj študentov, aby využili program Erasmus" a prišli na Univerzitu Paris 1 Sorbonne skúmať tento problém, teda počet francúzskych účastníkov protifašistického odboja na Slovensku, spôsoby boja a podobne. "Je vždy dosť práce v tejto oblasti," podotkol.Historikovi veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Léonzi povedal, že od istého Slováka sa dozvedel ďalšiu informáciu. V jednej lokalite prešlo 180 francúzskych bojovníkov. Podľa Soubigoua sa treba pozrieť na to, či išlo o tých, už zaevidovaných na ministerstve obrany Francúzska, alebo o ďalších."Treba to preskúmať, preveriť menné zoznamy a zistiť, či počet 200 Francúzov treba prehodnotiť a ďalších zaevidovať," dodal.Posch z HÚ SAV sa vo svojom príspevku zameral na činnosť zahraničných tajných služieb a ich operácií na povstaleckom území. Zameral sa na britské tajné služby, ako Úrad pre špeciálne operácie a Vojenské spravodajstvo, na americký Úrad strategických služieb, ale spomenul aj židovskú Jewish Agency. Konkrétne hovoril operáciách Amsterdam, Winterproof aj o československých výsadkoch.Podľa Poscha vlády krajín, ktoré na povstaleckom území mali tajné služby, dostávali priame informácie o tom, čo sa na Slovensku dialo. Pre samotných povstalcov to znamenalo, že spojenci mali o nich záujem, podporovalo to morálku. Aj keď aktivity dotyčných organizácií neboli početné, boli veľmi dôležité, sumarizoval historik.