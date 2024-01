Film Smršť opäť spojil P. Bebjaka, J. Kariku a T. Maštalíra

Smršť je názov mysteriózneho trileru, ktorý uvidia diváci v slovenských i českých kinách začiatkom jari. Inšpirovaný je knihou Jozefa Kariku, režisérom je Peter Bebjak. V hlavných úlohách "mrazivého príbehu odohrávajúceho sa na severe Slovenska v sprievode desivého halného vetra" sa predstavia Tomáš Maštalír a Anna Geislerová.





Smršťou pokračuje spolupráca spisovateľa Kariku a režiséra Bebjaka, ktorých Trhlina sa v čase uvedenia do kín zapísala do dejín najúspešnejším víkendom slovenského filmu v domácich kinách. Ako ďalej pripomína distribučná spoločnosť Bontonfilm, v celkovom rebríčku otváracích víkendov v slovenských kinách patrilo jej tržbám piate miesto. "Úspech filmu Trhlina potvrdil, že tento žáner divákov zaujíma, rovnako ako ich zaujíma aj prostredie, v ktorom sa dej odohráva. Príbeh musí pôsobiť uveriteľne, aby divák mal reálny pocit, že niečo také sa naozaj môže stať. Že aj s ním sa občas, tak ako s hrdinami nášho príbehu, môže myseľ zahrávať," hovorí Bebjak.Jeho najnovší film bol knihou Smršť len voľne inšpirovaný, nejde o jej priame prenesenie do podoby scenára. Motív a tajomno legendy, ktorá ovplyvňuje hrdinov príbehu a odráža ich bolestivé tajomstvá, však ostali zachované. "Diváci uvidia príbeh, ktorý je rozšírením a pokračovaním obľúbenej knihy. Vďaka tomu si ho budú môcť rovnako užiť fanúšikovia Jozefa Kariku, ako aj tí, ktorí knihu nečítali. Na plátno sa podarilo preniesť tajomno, ktoré budete doslova cítiť," avizuje producent Rasťo Šesták.Karika potvrdil, že príbeh filmári modifikovali so súhlasom autora knižnej predlohy. Ocenil, že sa tvorcovia pri sfilmovaní jeho Smršte vybrali svojou cestou. "Nechal som filmárom znova voľnú ruku, ešte som ich povzbudil, nech idú vlastnou cestou. Filmová verzia je pre mňa zaujímavá tým, že prináša rovnaké univerzum aj mytológiu, ale zároveň rozvíja môj príbeh originálnym smerom," povedal.Hlavným hrdinom filmového príbehu je forenzný psychológ Martin Lang (Tomáš Maštalír), ktorý prichádza spolu s manželkou Pawlou (Anna Geislerová) do kúpeľov v horách, kde si chcú oddýchnuť a pokúšajú sa zachrániť vzťah. Prechádzajú vážnou partnerskou krízou, ktorá pramení z hlboko ukrytej traumy. Pobyt je pre nich ultimátom - buď svoje problémy prekonajú, alebo sa každý vyberie vlastnou cestou. Kolobeh dní naruší príchod tajomnej zásielky - balíka s dôkazovým materiálom z vyšetrovania tragického prípadu. Odosielateľom je Langov kolega, psychológ. Ten od neho potrebuje pomoc v prípade známom ako "jazda smrti", na konci ktorého boli štyria mŕtvi.Triler Smršť príde do kín 4. apríla.