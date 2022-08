Film Striedavka si počas premiérového víkendu pozrelo 13.180 Slovákov

Novú komédiu Petra Nikolaeva s názvom Striedavka si počas premiérového víkendu (od 28. do 31. 7.) prišlo do kín pozrieť 13.180 Slovákov. "Okrem toho túto snímku videlo ďalších 1046 divákov počas takzvaných platených predpremiér, ktoré sa uskutočnili 26. a 27. júla vo vybraných slovenských kinách," uviedla pre TASR k návštevnosti snímky, ktorá sa s humorom a nadhľadom pozerá na fenomén striedavej starostlivosti, PR manažérka distribučnej spoločnosti Bontonfilm Lucia Muráriková.





"Za tento rok je to pre český film na Slovensku druhý najlepší výsledok - úspešnejšia bola len komédia Po čom muži túžia 2 so 17.966 divákmi, ktorá vo veľkej miere ťažila z úspechu predchádzajúceho filmu Po čom muži túžia," poznamenala s tým, že drvivej väčšine českých snímok sa v slovenských kinách v roku 2022 darilo podstatne menej. "Iba štyrom z nich vrátane Striedavky sa podarilo prekročiť počas premiérového víkendu hranicu 3000 divákov," konštatovala Muráriková.Podľa jej slov ani v predchádzajúcich dvoch rokoch nemali české filmy na Slovensku na ružiach ustlané, čo do veľkej miery súviselo s pandemickými opatreniami. Najlepší výsledok českého filmu v takzvanom otváracom víkende počas roka 2020 bol 6884 divákov. Na konte ich má komédia Bábovky. "V roku 2021 bola situácia o niečo lepšia, pričom najlepší 'otvarák' mal dokumentárny film Karel. Snímku o živote Karla Gotta si počas prvých štyroch dní v slovenských kinách prišlo pozrieť 13.725 divákov," poznamenala Muráriková. Dodáva, že ide o veľmi podobný výsledok, aký aktuálne dosiahla komédia Striedavka, ktorá sa so svojimi 13.180 divákmi stala štvrtým najúspešnejším českým filmom v slovenských kinách počas premiérového víkendu od roku 2020.Striedavka rozpráva príbeh troch rodín, z ktorých sa vďaka striedavej starostlivosti o deti stala jedna veľká. V hlavných úlohách účinkujú Martin Hofmann, Kristína Svarinská, Jitka Čvančarová, Anna Polívková a Jiří Vyorálek, ktorí stvárňujú bývalých aj súčasných partnerov. Spoločne sa musia postarať o všetky deti z predchádzajúcich aj súčasných manželstiev a tiež o bláznivú babku jednej z postáv v podaní Evy Holubovej.