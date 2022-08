Video: Planéta Praha zoberie divákov na výpravu do mestskej džungle

Na dobrodružnú výpravu do mestskej džungle za desiatkami zvieracích hrdinov zoberie divákov celovečerný dokument režiséra Jana Hoška Planéta Praha. "Tvorcovia úspešného kinohitu Planéta Česko si tentoraz posvietili na divočinu v meste, vďaka najmodernejším technológiám zachytili každodenný život zvieracích hrdinov vo výnimočnej blízkosti," približuje novinku distribučná spoločnosť Film Expanded, ktorá ju do slovenských kín uvádza od 4. augusta.





Rodinný film, na ktorom pracovalo celkovo 11 kameramanov, odkrýva svet prírody v meste cez viac ako 50 živočíšnych a rastlinných druhov. "Mestská príroda je omnoho bohatšia, než si dokážeme predstaviť. V mestách a metropolách na celom svete, nielen v Prahe," hovoria filmári, ktorí živú prírodu v českej metropole sledovali počas dvoch rokov, zachytili všetky ročné obdobia, podarilo sa im tak zdokumentovať celoročný cyklus zvieracích protagonistov."Mestská príroda by si pre svoju bohatosť zaslúžila byť národným parkom. Koniec koncov len na území Prahy je 90 rôznych chránených území. Avšak téma prírody vo veľkomestách je platná na celom svete, teda aj na Slovensku. Mesto je laboratórium, v ktorom môžete sledovať zrýchlené prírodné procesy na každom kroku," tvrdí Radim Procházka, producent filmu, v ktorom účinkujú muflón, volavka popolavá, sliepočka vodná, nutria, plch či roháč.Slovenský koproducent snímky Robert Kirchhoff pre TASR potvrdil, že výpravu do pražskej divočiny začali filmári už počas pandémie, dostali tak príležitosť nakrútiť zábery ľudoprázdnej Prahy. "Celý svet bol odstavený, zvieracím hrdinom to vôbec nevadilo, po ľudoprázdnych uliciach sa potulovali úplne slobodne, realizačnému tímu to rozviazalo ruky a spravili z toho štýl filmu. Ľudský druh sa ´upozadil´ a do popredia sa dostávajú zvieratá. Takýto spôsob tvorivej hry je mimoriadne fascinujúci," poznamenal.Film má inšpirovať divákov k objaveniu príbehov našich blízkych zvieracích susedov, ktorým väčšinou nevenujeme pozornosť. "Zároveň by sme ich chceli motivovať k väčšej zodpovednosti k prírode nielen v Prahe, ale vo všetkých mestách a k zachovaniu jej rozmanitosti," dodáva Hošek.V českej verzii dokumentu je jeho rozprávačom Jiří Macháček, v slovenskom znení sprevádza životom zvieracích hrdinov hlas herca Richarda Stankeho.