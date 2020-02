Film Volanie divočiny

Volanie divočiny rozpráva príbeh Bucka, psa hýčkaného svojim pánom i jeho rodinou. Jeho život sa však celkom zmení vo chvíli, keď je zo svojho domova v Kalifornii unesený obchodníkmi so psami, ktorí ho predajú do mrazivej divočiny kanadského Yukonu počas vrcholiacej zlatej horúčky na Klondiku. Tu je svojimi novými pánmi nútený v psom záprahu ťahať hlbokým snehom ťažké sane. Vďaka svojej nezlomnej vôli dokáže Buck v týchto drsných podmienkach prežiť. Našťastie sa mu nakoniec podarí ujsť a nájsť nového priateľa, samotárskeho dobrodruha Johna Thorntona (Harrison Ford). Po jeho boku zistí, že vďaka svojim prirodzeným inštinktom dokáže v nehostinnej divočine nielen prežiť, ale dokonca v tomto novom a slobodnom živote nachádza aj potešenie.

VOLANIE DIVOČINY

/ THE CALL OF THE WILD /

PREMIÉRA: 27. 2. 2020

RÉŽIA: Chris Sanders

SCENÁR: Michael Green

KAMERA: Janusz Kaminski

HUDBA: John Powell

HRAJÚ: Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford, Colin Woodell

ŽÁNER: rodinný / dobrodružný

STOPÁŽ: 110 minút

ZEM VZNIKU: USA

ROK VÝROBY: 2020

ŠTÚDIO: Twentieth Century Fox

FORMÁT: 2D DCP

JAZYKOVÁ VERZIA: anglicky so slovenskými titulkami

PRÍSTUPNOSŤ: bez obmedzení

Príbeh odvážneho psa Bucka a jeho priateľov napísal na začiatku 20. storočia slávny americký spisovateľ Jack London a je to jeho najčítanejšia kniha.