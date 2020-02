Bolesť v krku? Nepríjemné škrabanie? Kloktajte! Toto sú tie najlepšie kloktadlá

Kloktanie je super spôsob, ako sa s bolesťou v krku vysporiadať.

Toto je TOP 10 najlepších kloktadiel podľa skúseností našich čitateľov. Skúste ich, keď cítite, že je v hrdle proste niečo zle.

Teplá slaná voda

Niektoré štúdie zistili, že kloktanie niekoľkokrát denne teplou slanou vodou môže znížiť opuch v hrdle a pomôže uvoľniť hlien. Toto kloktadlo pomáha odplaviť dráždivé baktérie. AJ lekári odporúčajú rozpustenie pol lyžičky soli v jednej šálke vody. Nezabúdajte vypľuť vodu po kloktaní a neprehĺtať.

Citrónová voda

Zmiešajte 1 lyžičku citrónovej šťavy so šálkou vody. Toto je domáci liek na bolesť v krku. Šťava pomôže zmenšiť opuchnuté hrdlo a pomôže tiež vytvoriť nepriateľské (kyslé) prostredie pre baktérie a vírusy.

Zázvor, med a citrón

Na tento domáci liek zmiešajte 1 lyžičku nastrúhaného zázvoru, 1 lyžičku medu, 1/2 šálky horúcej vody a šťavu z 1/2 citróna. Nalejte vodu cez zázvor, nechajte ho chvíľu vylúhovať, pridajte citrónovú šťavu a med. Med uľaví krku a tiež má antibakteriálne vlastnosti.

Chilli sa nebojte

Kapsaicín v čili papričkách pomáha zmierniť bolesť a bojuje so zápalmi. Pridajte pár štipiek kajenského korenia (alebo chilli omáčku) do šálky horúcej vody. Bude to v krku dosť páliť, ale skúste toto kloktadlo každých 15 minút a uvidíte, že to pomôže.

Šalvia

Pomôže upokojiť bolesť v krku a zmierni bolestivé zdurenie. Zmiešajte 1 lyžičku šalvie, 1/2 lyžičky kamenca, 1/4 šálky hnedého cukru, 3/8 šálky octu a 1/8 šálky vody.

Kurkuma a voda

Toto žlté korenie je silný antioxidant, a vedci sa domnievajú, že má veľkú silu na boj s mnohými vážnymi chorobami. A môže pomôcť aj s bolesťou v krku. Zmiešajte 1/2 lyžičky kurkumy a 1/2 čajovej lyžičky soli do 1 šálky horúcej vody a máte úžasné domáce kloktadlo.

Čaj z klinčekov

Pridajte 1 až 3 lyžice mletého klinčeka do vody, premiešajte a dostanete silné kloktadlo. Klinček má antibakteriálne a protizápalové vlastnosti, ktoré môžu pomôcť upokojiť a liečiť bolesť v krku.

Paradajkový džús

Pre dočasnú úľavu od bolesti v krku skúste kloktadlo z paradajkového džúsu. Je to vlastne zmes 1/2 šálky paradajkovej šťavy a 1/2 šálky horúcej vody, plus asi 10 kvapiek feferónkovej omáčky. Antioxidačné vlastnosti lykopénu v paradajkách môžu pomôcť odstrániť bolesti v krku.

Jablčný ocot a soľ

Pokiaľ máte kašeľ a bolesti v krku, spoľahnite sa na jablčný ocot , pretože baktérie nemôžu prežiť v kyslom prostredí, ktoré vytvoríte vo svojom krku. Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu jablčného octu a 1 lyžičku soli a rozpustite v pohári teplej vody. Používajte ako kloktadlo niekoľkokrát denne.

Echinacea a voda

Echinacea je doslova bylinný zabijak vírusov. Pridajte 2 lyžičky tinktúry echinacei na 1 šálku vody a kloktajte trikrát denne.