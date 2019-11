Film Žaby bez jazyka bude mať svetovú premiéru na festivale v Tallinne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 4. novembra (TASR) - Nový film slovenskej režisérky Miry Fornay Žaby bez jazyka bude mať svetovú premiéru na 23. ročníku Black Nights Film Festivalu v Tallinne (15. 11 - 1. 12). Česko-slovenskú koprodukčnú snímku uvedie estónsky festival 23. novembra pod medzinárodným názvom Cook, F**K, Kill v súťažnej sekcii Rebels With Cause. TASR o tom informovala za distribučnú spoločnosť CinemArt Katarína Štefanovová.Autorský film Žaby bez jazyka scenáristky a režisérky Miry Fornay vznikol v produkcii Cineart TV Prague producenta Viktora Schwarcza, koproducentom je slovenský Mirafox, Česká televízia, Rozhlas a televízia Slovenska, projekt podporil Státní fond kinematografie ČR, Audiovizuálny fond SR, Fond EU Media development a Fond EURIMAGES.Ide o rodinný príbeh jedného dňa Jaroslava K. a jeho najbližšej rodiny. Jaroslav K. bojuje o svoje deti, a aby ich získal od svojej ženy Blanky, musí sa vyrovnať nielen so svojou dominantnou matkou Dorotou, ale hlavne sa musí vyrovnať so svojimi najtemnejšími stránkami a démonmi. Na jeho metaforickej ceste, ktorá je štruktúrovaná ako počítačová hra, bude musieť obetovať viac, ako by ktokoľvek z divákov predpokladal.V hlavných úlohách filmu o nebezpečných vzťahových hrách v rámci rodiny sa predstavia Jaroslav Plesl, Regina Rázlová, Petra Fornayová a Jazmína Cigánková.Slovenská premiéra snímky Žaby bez jazyka sa uskutoční v apríli 2020.Mira Fornay (1977) je absolventka pražskej FAMU a NFTS v Londýne. Nakrútila 14 krátkych a dva celovečerné filmy. Lištičky (2009), ktorý bol v premiére uvedený v sekcii International Critic's Week na MFF v Benátkach 2009, Môj pes Killer (2013), ktorý vyhral Tiger Hivos Award – hlavnú súťaž na MFF v Rotterdame 2013 a bol uvedený na viac než osemdesiatich zahraničných festivaloch, kde získal viacero ocenení. Jej tretí celovečerný projekt Žaby bez jazyka (Cook, F**K, Kill) bol už skôr ocenený hlavnou cenou pre najlepší projekt vo vývoji na MFF v Sofii.