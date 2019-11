Vo veku 85 rokov zomrel svetoznámy moderátor

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 4. novembra (TASR) - Renomovaný írsky televízny a rozhlasový moderátor Gay Byrne zomrel v pondelok vo veku 85 rokov. Informovala o tom stanica BBC.Byrne bol viac než tri desaťročia (1962-1999) tvárou The Late Late Show - nočnej televíznej šou na írskej verejnoprávnej stanici RTÉ. Táto šou je druhým najdlhšie vysielaným programom svojho druhu na svete.Generálna riaditeľka RTÉ Dee Forbesová vyhlásila, že Byrne bol mnoho rokov známy v každej írskej domácnosti.povedala.Príčinu jeho úmrtia nezverejnili; vedelo sa však, že Byrnea už určitú dobu sužovala choroba.Írsky prezident Michael D. Higgins v súvislosti s jeho úmrtím vyhlásil:Podľa denníka The Irish Sun uskutočnil Byrne vôbec prvý televízny rozhovor s britskou skupinou The Beatles. Stalo sa tak počas poobedňajšej šou na stanici ITV Granada v roku 1963.Členovia skupiny vtedy dokonca Byrnea požiadali, aby sa stal ich manažérom.zažartoval po rokoch moderátor.